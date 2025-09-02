Slušaj vest

Kanadski glumac Grejem Grin, koji je glumio u brojnim filmovima, među kojima je i danas najpoznatiji Kostnerov "Ples sa vukovima", preminuo je u 73. godini.

Smrt glumca Grejema Grina potvrdio je njegov menadžer. "S dubokom tugom objavljujemo mirnu smrt nagrađivanog legendarnog kanadskog glumca Grejema Grina", rekao je Geri Džordan u izjavi za CBC News. Mediji su izvestili da je umro prirodnom smrću.

Grin je upravo za ulogu u kultnom filmu Kevina Kostnera iz 1990. "Ples sa vukovima", u kom je glumio Kiking Brda, bio nominovan za Oskara, i to u kategoriji najboljeg sporednog glumca.

Bio je član Oneida Nationa, dela rezervata Šest naroda u južnom Ontariju. Pre nego što je 70-ih započeo pozorišnu karijeru u Velikoj Britaniji, Grin je radio kao crtač, građevinski tehnolog, radnik u čeličani, a bio je i član rok benda. U intervjuu za kanadski Playback iz 2012. pripisao je pozorištu zasluge za glumačku podlogu.

"Pomaže vam da izgradite lik. Kada se bavite filmom, nemate taj luksuz. Disciplina pozorišta je ono što preporučujem svim glumcima."

U istom intervjuu rekao je da je ključni trenutak za njega došao kada se oženio Hilari Blekmor, što je dovelo do "najboljeg perioda u njegovom životu".

Bogata karijera

Njegov proboj dogodio se 1990. godine, kada je glumio Kiking Brda, vrača iz plemena Lakota, u filmu "Ples sa vukovima". Grin je za tu ulogu dobio široko priznanje. Takođe se pojavio u vestern trileru "Thunderheart" iz 1992. godine, glumeći plemenskog vođu Waltera Kroua Horsa.

U drami "Zelena milja" iz 1999. godine, Grin je glumio Arlena Biterbaka, Indijanca osuđenog na smrt. Glumio je i u filmovima "Umri muški 3" (1995), "Maverick" (1994), "Sumrak saga: Mlad mesec" (2009) i "Wind River" (2017).

Tokom svoje bogate karijere osvojio je brojne nagrade, uključujući nagradu Earle Grey za životno delo koju dodeljuje Kanadska akademija za film i televiziju 2004. godine.

Video: Sahrana Željka Rutovića