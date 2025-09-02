Slušaj vest

Bruklin Bekam (26) ponovo je u centru pažnje, ali ovaj put ne zbog modne ili kulinarske inspiracije, već zbog – džema od jagoda. Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam objavio je na Instagramu video u kom priprema svoj domaći džem, a reakcije pratilaca nisu izostale.

U videu, 26-godišnjak koji se poslednjih godina oprobava i u kulinarstvu, pokazao je proces pripreme – od čišćenja i kuvanja jagoda pa sve do posluživanja na kriški hleba. Snimak se završava tako što tost pruža ženi, za koju se pretpostavlja da je njegova supruga Nikola Pelc, ali trenutak degustacije nije usnimljen.

Dok su neki pohvalili trud i poručili da "izgleda odlično" ili "vrlo lepo", drugi su ga nemilosrdno ismevali. "Prvo Megan, sad ti! Koja je opsesija s džemom od jagoda? Svako može da ga napravi...", napisao je jedan korisnik, aludirajući na džem koji prodaje vojvotkinja od Saseksa u sklopu svog brenda "As Ever". Drugi su ga nazvali "novom Megan Markl", dok je neko zaključio da džem "izgleda retko i vodenasto". Bilo je i poruka poput: "Nađi pravi posao!" ili "To je najgori džem koji sam ikad video".

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia, LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia, Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kritičari nisu stali samo na receptu – neki su se ponovo dotakli i zategnutih porodičnih odnosa Bekamovih. "Nazovi svoje roditelje" i "Kako ti je porodica?" poručili su mu pojedini korisnici, podsećajući na glasine o svađama s Dejvidom i Viktorijom Bekam.

Bruklinovi predstavnici nisu odgovorili na upite američkih medija, a ni sam se nije oglasio o kritikama. Podsetimo, nagađanja o napetim odnosima u porodici Bekam traju mesecima. U aprilu se pisalo da je u sukobu s bratom Romeom, a u maju su britanski tabloidi objavili kako su on i Nikola "umorni" od njegovih "narcisoidnih" roditelja. Par je izostao i s proslave Dejvidovog 50. rođendana, a izvori bliski porodici tvrdili su da su "prekinuli kontakt" s ostatkom porodice.

U galeriji pogledajte fotografije s proslave 50. rođendana Dejvida Bekama:

1/6 Vidi galeriju Gosti na proslavi 50. rođendana Dejvida Bekama Foto: Justin Goff / Goff Photos / Profimedia, DW / Goff Photos / Profimedia

Napetosti su dodatno produbile i glasine da je Viktorija uništila njihovo venčanje 2022. godine, zbog čega su Bruklin i Nikola nedavno odlučili da obnove zavete – bez prisustva njegovih roditelja.

Video: Bruklin Bekam i Nikola Pelc ulaze u restoran