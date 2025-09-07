Slušaj vest

Kada se u jednoj emisiji dotakla pitanja zašto je braku došao kraj, Demi Mur je u šali rekla da je to bilo zbog ljubomore. "Nikada nije preboleo činjenicu da sam, kao ćelava, bolje izgledala nego on". Brus Vilis je prasnuo u smeh, a onda je bivša supruga otkrila nešto što je mnogima izmamilo suze – priznao joj je da njihov razvod smatra svojim najvećim neuspehom.

"Ne budi tako strog prema sebi, imao si i veće promašaje. Planetu Holivud, na primer", ponovo je Demi Mur okrenula na šalu. "Uprkos svemu, to vreme koje smo proveli zajedno jedan je od najboljih perioda u mom životu", priznala je. Udavala se tri puta. A ko joj je omiljeni muž? Brus Vilis, odgovorićemo umesto nje. Brak je možda prevaziđena institucija, ali njihova ljubav je večna, iako su, i zvanično ni nezvanično, odavno rastavljeni.

"Bila sam udata za njega dok su prva tri filma iz edicije 'Umri muški' harala svetom. Što ima smisla, jer su druga dva bila totalno bez veze." I tako dalje. Smenjivali su se smeh i emotivni momenti, a te večeri komotno su mogli da naprave i dobru romantičnu komediju. Holivud bi im bio zahvalan, isto kao i svet danas, kada mu drže lekciju iz ljudskosti.

Obično se bivši supružnici posle razvoda vole (daleko) manje, ako uopšte ostanu u bilo kakvom kontaktu. Kod njih dvoje dogodilo se nešto sasvim suprotno, nešto što prkosi svim pisanim i nepisanim zakonima, i prevazilazi sve poznate definicije.

Ne samo da su ostali u odličnim odnosima, a prošlo je već četvrt veka otkako nisu zajedno, već se ona druži i sa njegovom sadašnjom suprugom Emom Heming. Protekle tri i po godine, koliko se već slavni glumac bori sa demencijom, jedna drugoj su velika podrška, a najveća – njemu. Snažna, složna porodica, svetao primer ovom posrnulom čovečanstvu u kojem je ljubavi, razumevanja i prijateljstva sve manje.

Upoznali su se u julu 1987. godine, na premijeri filma "Zaseda", u kojem je igrao njen tadašnji verenik Emilio Estevez. Brus je tek počeo da krči svoj holivudski put briljirajući u seriji "Slučajni partneri". Iskre su verovatno planule istog časa, budući da su se venčali već u novembru iste godine. Sledeće im se pridružila prva ćerka, Rumer, a kasnije su stigle Skaut (1991.) i Talula (1994).

U svetlu svega što se čuvenom detektivu Meklejnu danas dešava, objašnjenje da su se razveli "zbog različitih pogleda na budućnost" i "nepomirljivih suprotnosti" ne bi trebalo da "pije vodu". Međutim, nije išlo. Nekadašnji zlatni par nije izdržao pre svega test razdvojenosti, jer su u to vreme oboje bili izuzetno traženi, a i pritisak slave uzeo je svoj danak. Tako su bar naveli na sudu pre nego što su 2000. potpisali papire za razvod.

Demi je u svojim memoarima kasnije napisala da joj je porodica bila važnija od karijere, koju je, s druge strane, njen muž neumorno gradio, često zaboravljajući na činjenicu da ima decu i kuću. Želeo je i veću slobodu. U braku im nije išlo, ali se ispostavilo da mogu da budu najbolji prijatelji, iako su kasnije krenuli drugim ljubavnim putevima – ona sa Eštonom Kučerom, on sa Emom Heming s kojom je počeo novu priču i dobio dve ćerke.

Godinama su oduševljavali svet nesvakidašnjom prisnošću, provodili zajedno svaki veliki praznik i dečje rođendane, a onda je usledio najteži ispit za ovu čvrstu vezu koju, u vremenu "operisanom" od poverenja i emocija, mnogi smatraju neobičnom, čak i "pomerenom", iako je zapravo nešto sasvim prirodno, normalno i ljudsko.

"Smešno je reći, ali ja sam veoma ponosna na naš razvod. Mislim da se Brus u početku plašio da ću otežati stvar i iskaliti bes ometajući mu pristup deci, da ću se služiti svim onim trikovima koje parovi nakon raskida koriste kao oružje. Ali ja to nisam učinila, a nije ni on", pomenula je u autobiografiji.

"Uspeli smo da usmerimo fokus i srce naše priče u nešto novo, što je devojčicama omogućilo da odrastaju u okruženju punom ljubavi, uz podršku oba roditelja. Stvorili smo vezu čvršću od one kada smo bili u braku. U svakom odnosu – ljubavnom, porodičnom, prijateljskom – najvažnije je imati iskrenu i dobru komunikaciju", otkrila je Demi Mur u čemu je tajna.

Kada je bolest počela da uzima maha, Brus Vilis je jedino uspevao da prepozna njen glas. Iako je karijera zgodne glumice baš u tim trenucima ponovo krenula uzlaznom putanjom, odlučila je da se posveti bivšem suprugu smatrajući da je najvažnije da bude uz njega tokom teškog razdoblja.

Lako je biti u zajedništvu kada je sve divno i krasno, no, kada iskrnu problemi, retki su oni koji neće kleknuti pred njima, već će im pokazati zube. Nije ga ostavila na cedilu.

"Kada smo se rastali, obećali smo jedno drugom da ćemo uvek biti porodica, samo u drugom obliku. Čak i kada taj oblik evoluira, kada se promeni, mi ćemo neki način da se svi zadržimo u njemu".

Obećanje su održali, što dokazuju i brojni snimci kojima su ovekovečili zajedničke trenutke. Iako se, nažalost, stanje legendarnog glumca pogoršalo, i Demi, i Ema, i njihova deca daju sve od sebe da mu olakšaju život koliko mogu i da ga drže što dalje od kandži neumoljive bolesti.

