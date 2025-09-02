Slušaj vest

Holivudska glumica Džulija Roberts (57) debitovala je na crvenom tepihu filmskog festivala u Veneciji i zablistala je.

Haljina rađena po meri

Pojavila se na premijeri svog novog filma "After the Hunt". Za svoje prvo pojavljivanje na festivalu u Veneciji obukla je Versaće haljinu, koju je po meri izradio novi kreativni direktor brenda Dario Vitale.

Džulija Roberts na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Starpix / AFP / Profimedia

Roberts je bila Vitaleova muza, pomažući mu da predstavi svoje prve kreacije otkako je preuzeo Versaće.

Džulija ROberts u filmu "After the Hunt" Foto: Amazon MGM / Planet / Profimedia

Roberts je prošetala tepihom uz reditelja Luku Gvadanjina i svoje kolege glumce: Endrua Garfilda, Ajo Edebiri i Kloi Sevinji.

Džulija Roberts glumi u kontroverznom filmu Foto: Starpix / AFP / Profimedia

Šestominutne ovacije

Film "After the Hunt", koji je nagrađen šestominutnim ovacijama nakon premijere, prati studentkinju Univerziteta Jejl koja optužuje profesora za silovanje. Ni studentkinja ni profesor nisu predstavljeni kao u potpunosti verodostojni, a film baca sumnju na oboje.

Roberts glumi profesorku Almu koja se nađe na ličnom i profesionalnom raskršću kada izvrsna studentkinja Megi (Ajo Edebiri) iznese optužbu protiv jednog od njenih kolega, profesora Henka (Endru Garfild), a mračna tajna iz Almine prošlosti preti da će izaći na videlo.

Roberts je konstatovala da će film izazvati raspravu. "Izazivamo ljude da razgovaraju, da budu uzbuđeni ili se razbesne, u zavisnosti od njih", rekla je Džulija.

Kada su joj rekli da je nekoliko novinarki izašlo s projekcije filma dovodeći u pitanje moral, Roberts je odgovorila: "Tako smo i hteli da se ljudi osećaju. Svako izlazi s različitim osećanjima i gledištima. Shvatite u šta čvrsto verujete i koja su vaša uverenja."

Film će kasnije ove godine izaći na Amazon Prime i očekuje se da će pokrenuti slične rasprave. Mogao bi da se smatra kontroverznim zbog dvosmislenosti oko svedočenja studentkinje. Film ne zauzima jasan stav ni na koji način, primetila je Roberts.

"Ne radi se o tome da mi dajemo izjavu, već samo delimo ovaj trenutak u životu. Želimo da svi odu i razgovaraju jedni s drugima. To je za mene najuzbudljiviji deo jer trenutno gubimo umeće razgovora u čovečanstvu. Naterati ljude da razgovaraju jedni s drugima najuzbudljivija je stvar koju smo mogli da postignemo", kaže Roberts.

Film je režirao Italijan Luka Gvadanjino, čiji prethodni filmovi uključuju "Call Me by Your Name", "Challengers" i "A Bigger Splash", dok je scenario napisala glumica Nora Geret u svom scenarističkom debiju.

S obzirom na to da Alma (Roberts) u filmu naginje obema stranama u različitim delovima filma, glumica odbacuje sugestiju da delimična podrška Henku i sumnja u Megi oživljava štetnu antifeminističku priču.

Kritičari hvale Roberts, ali su podeljeni u vezi s filmom

Roberts je dobila pohvale kritičara za svoju ulogu u filmu. Robi Kolin iz The Telegrapha rekao je da je ovo "najbolja izvedba" Džulije Roberts poslednjih godina, dok je The Times optimistično predvideo Džuliji Oskara.

Međutim, mnogi kritičari su imali problema s filmom u celini. Niki Bogan iz The Daily-ja rekla je da se film "stavlja daleko ispred bilo kakve stvarne i vredne rasprave o ovim duboko složenim pitanjima".

"Iako možda želi da podstakne raspravu, stav koji zauzima o svojoj poruci je zabrinjavajuć", rekla je.

Reditelj i scenaristkinja filma "čine se uverenim da je sve ovo vrlo provokativno, vrlo novo sa svojim teškim pitanjima i subjektivnim istinama", primetio je Dejvid Runi iz The Hollywood Reportera.

Rajan Latancino iz IndieWirea rekao je da iako je Gvadanjino "jedan od najboljih filmaša današnjice", film "teži moralnoj dvosmislenosti".

