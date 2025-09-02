Slušaj vest

Džejkob Elordi, zvezda serije "Euforija", našao se u centru pažnje tokom Filmskog festivala u Veneciji, kada je došlo do žustre verbalne rasprave sa jednim od službenika festivala. Incident se dogodio tokom svetske premijere njegovog novog filma “Frankenstein”, a sve je zabeleženo u videu koji je objavljen na TikToku u nedelju, 31. avgusta.

Na snimku se vidi kako 28-godišnji glumac pozdravlja fanove dok razgovara sa službenikom festivala. „Ovde ćemo se slikati“, rekao je Elordi službeniku, a zatim mu, jasno iritiran, dodao: „Nikad mi ne govori šta da radim.“ Osoba koja je snimala video istakla je da je glumac „bio izuzetno ljubazan i fotografisao se sa svim fanovima sa kojima je mogao“

Ipak, reakcije fanova u komentarima na TikToku nisu bile potpuno pozitivne. Mnogi su kritikovale Elordijev tretman službenika. „To je stvarno bilo nepristojno od Elordija“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Jadni čovek, on je samo radio svoj posao.“

Treći je napomenuo: „Tu je zbog vaše bezbednosti. On obavlja svoj posao.“ Neki su u komentarima izrazili frustraciju zbog osećaja privilegovanosti nekih poznatih ličnosti: „Iskreno, pravo da vam kažem, osećaj privilegovanosti kod nekih celebova je neverovatan.“

Elordi je na premijeru stigao obučen u tradicionalno crno odelo sa odgovarajućom leptir-mašnom. Nakon projekcije filma, emocije su nadvladale glumca – plakao je dok je publika davala 13 do 14 minuta dugu ovaciju filmu koji je režirao Guillermo del Toro. Tokom ovacije, Elordi se grlio sa del Torom i svojim kolegom iz filma, Oskarom Ajzakom.

U novoj Netflix adaptaciji klasika Meri Šeli iz 1818. godine, Elordi igra Frankenštajnovo čudovište, dok Oskar Ajzajk tumači Viktora Frankenštajna, a Mia Goth igra Frankenštajnovu ljubav. U glumačkoj ekipi su i Kristofer Valc, Feliks Kammerer, Lauren Kolins, Lars Mikkelsen...

Na konferenciji za štampu u Veneciji, Elordi je objasnio koliko se u potpunosti posvetio svojoj ulozi: „Bilo je to poput posude u koju sam mogao da unesem svaki deo sebe. Od trenutka kada sam rođen do današnjeg dana, sve je u tom liku. Na mnogo načina, čudovište na ekranu je čisti oblik mene samog. On je više ja nego što sam ja sam.“ Glumac je takođe otkrio da je svaki dan provodio po deset sati u šminkerskom stolcu kako bi transformisao svoj izgled za ulogu.

Film “Frankenstein” će imati ograničenu bioskopsku premijeru 17. oktobra, a na Netflix stiže 7. novembra.

