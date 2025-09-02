Brak Tejlor Svift i Trevisa Kelsija mogao bi da postane još jedan izvor neverovatne zarade za oboje. Dok su očarani jedno drugim, njihova zajednička karijera s muzičkim, sportskim i medijskim projektima raste iz dana u dan, a najnovija vest koja kruži je da bi Kelsi mogao da postane televizijska zvezda.

Iako je poznat po karijeri u NFL-u, prema nezvaničnim informacijama, u pregovorima je s producentima popularne serije "Curb Your Enthusiasm" o mogućoj ulozi u novoj sezoni.

Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem

Iako detalji još uvek nisu potvrđeni, Kelsi je navodno zainteresovan za ulogu koja bi bila u skladu s njegovom ličnošću i šarmom, poznatim ljubiteljima sporta i pop kulture. Producenti serije, koji su poznati po tome što u svoje projekte često uključuju poznate ličnosti i duhovite kameo uloge, prepoznali su potencijal Kelsijeve harizme i humora. On je poslednjih godina sve više pažnje privlačio svojom pojavom na medijskoj sceni, a sve je kulminiralo njegovom romansom sa Svift.

Tejlor, koja je već godinama na vrhu muzičke industrije, odavno je prepoznata kao poslovni genije. Uz svoje milionske turneje i neverovatne muzičke uspehe, izgradila je jak brend, proširujući svoju moć i uticaj u industrijama kao što su moda i film. Svaka njena odluka ima potencijal da donese ogromnu zaradu, a brak s Kelsijem mogao bi da bude još jedan kapitalni poslovni potez.

Tejlor Svift

Ona nije samo izvođač nego i producentski mogul, investitor i ikona brendova. Osim što je osnovala svoju produkcijsku kuću, Tejlor je učestvovala u stvaranju više od 300 miliona dolara vrednog portfelja brendova.

Kombinacija njenog uticaja na muzičkoj i modnoj sceni, te Kelsijeve medijske aktivnosti i nastupa mogla bi da stvori neverovatno moćan sinergijski efekat. "Taylor & Travis Inc." mogli bi da postanu nova generacija brenda u svetu zabave i medija, u kom su ujedinjeni sport, muziku, film i modni svet, piše Page Six.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi na US Openu 2024

Bez obzira na sve poslovne poduhvate, Tejlor i Trevis ostaju usmereni na porodicu, navodi njima bliski izvor.

Ono što je još zanimljivo jeste da Kelsi koristi i svoju popularnost i na društvenim mrežama, gde redovno deli zabavne trenutke iz svog života, bilo da je reč o sportskim trenucima ili šalama na sopstveni račun. Ovaj pristup mu već stvara prirodnu bazu fanova, a saradnja s velikim imenima poput Lerija Dejvida mogla bi samo da poveća njegovu prepoznatljivost.

