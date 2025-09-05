Slušaj vest

Popularna pevačica, glumica i preduzetnica Dženifer Lopezpravi je fenomen – već decenijama zrači energijom, igra glavne uloge, nastupa, vodi svoj kozmetički brend i inspiriše milione žena širom sveta svojim izgledom i stavom.

Iako vodi superzauzet život, nikada ne zapostavlja osnovne stvari koje čine temelj njenog izgleda.

Jutro počinje snom, vodom i negom

Dženifer ne krije da je kvalitetan sanza nju najvažniji „beauty“ trik. Trudi se da svakog dana spava minimum osam, a idealno devet sati. Bez sna, kaže, ne može da se održi ni energija, ni mladolikost.

Budi se rano – oko 6 ili 6.30. Prvo popije čašu tople vode s limunom, zatim sledi lagana jutarnja nega kože i nekoliko minuta meditacije ili afirmacija. Praktikuje pozitivno razmišljanje i veruje da je mentalno zdravlje ključ unutrašnje i spoljašnje lepote.

Ishrana bez kafe, alkohola i brze hrane

Već više od dve decenije, Dženifer ne konzumira alkohol– ni vino, ni koktele. Smatra da alkohol loše utiče na kožu i opšte zdravlje.

Izbegava i kafu – u retkim prilikama je menja zelenim čajem. Njena ishrana ne sadrži industrijski prerađene proizvode, rafinisani šećer, belo brašno niti fast food.

Ono što redovno jede su proteini (piletina, riba, jaja), mnogo povrća, integralne žitarice i velika količina vode. Jede pet do šest puta dnevno, ali u malim porcijama i po tačno definisanom rasporedu. Namirnice su najčešće organske i obroke priprema sama – kod kuće.

Trening je njen stil života

Dženifer vežba gotovo svakog dana. Kombinuje treninge snage, kardio vežbe i plesne rutine. Ima dva lična trenera – jednog u Los Anđelesu i drugog u Njujorku – a treninge usklađuje sa obavezama, ali ih nikada ne preskače.

Omiljene vežbe su joj plank, čučnjevi, iskoraci i rad sa tegovima. Aktivno igra – u pripremama za koncerte zna da pleše i po nekoliko sati dnevno. Povremeno se bavila kapoeirom i boksom, posebno dok se spremala za ulogu u filmu Striptizete (Hustlers).

Život bez toksina

Dženifer ne puši, ne pije, ne jede kasno uveče i retko izlazi. Za nju je disciplina osnova i lepote i uspeha. Na spavanje ide rano i uvek pravi pauzu za odmor nakon napornog fizičkog dana.

Nezaobilazna nega kože

Nikada se ne izlaže suncu bez zaštitnog faktora i redovno koristi SPF kremu. Tvrdi da su čišćenje kože, dobra ishrana i kvalitetan san važniji od bilo kog kozmetičkog proizvoda. Ističe da nikada nije koristila botoks i da teži prirodnom izgledu.

Nema čarolije – samo doslednost

Ono što Dženifer Lopez izdvaja nije genetika, već stil života bez kompromisa. Odbacivanje loših navika, redovna fizička aktivnost, balansirana ishrana, dobar san i briga o sebi – sve to ne zahteva bogatstvo, već disciplinu.

Zahvaljujući takvom pristupu, više od tri decenije nakon početka karijere, Dženifer i dalje zrači samopouzdanjem, snagom i inspiracijom za milione žena širom sveta.

