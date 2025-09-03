Slušaj vest

Meksička Madona - tako su zvali američko-meksičku pevačicu Selenu Kvintanilju Perez, za koju se odmalena govorilo da će postići nešto veliko. Sa samo osam godina imala je svoj prvi koncert, a zbog brojnih nastupa nije išla u srednju školu već je to rešavala "usputno". Sa 18 godina je objavila debitantski album "Selena", koji je postao hit, a objavila ih je još četiri i do 23. godine bila na vrhuncu slave.

I na privatnom polju joj je odlično išlo, pa se 1992. udala za gitaristu Krisa Pereza, koji je svirao u njenom bendu. Osim što je zarađivala od muzike i modelinga, počela je da dizajnira odeću i otvorila je butike sa svojom linijom odeće. Tepali su joj da je ikona lepote, a onda je njen život tragično ugašen.

Selena bi danas imala 54 godine da nije bilo "prijateljice" Jolande Saldivar. Reč je o tetki jedne Selenine drugarice, koju je zaposlila kao menadžerku butika i tu su krenuli problemi.

Zaposleni su upozoravali Selenu i njenog oca Abrahama da je Jolanda problematična. Selena joj je slepo verovala i unapredila. Postala je predsednica kluba obožavatelja Selene. Obožavatelji su 1995. zvali Seleninog oca i žalili se da ništa nisu dobili iako su uplatili novac za članstvo. Abraham je istražio sve i otkrio da Jolanda potkrada njegovu ćerku.

Tek tada je Selena poverovala zaposlenima i suočila se s Jolandom u motelu. Svađale su se oko finansija, a Jolanda je izvadila pištolj iz torbice i pucala Seleni u leđa dok je izlazila iz sobe. Selena je uspela da dođe do recepcije i rekla da ju je Jolanda upucala, a iako je Hitna pomoć u teksaškom gradu Korpus Kristi brzo došla na mesto zločina, pevačica nije preživela operaciju u bolnici i preminula je sat i po nakon što ju je Jolanda upucala.

Nekoliko meseci nakon pucnjave, 15. oktobra 1995. Jolandi se sudilo za ubistvo, iako su ona i advokat tvrdili da je sve bio nesrećan slučaj i da je htela da počini samoubistvo, a ne ubistvo. Kaznu je služila u zatvoru u Teksasu, a od marta ove godine je na uslovnoj slobodi.

O Seleninom životu snimljena je i serija na Netflixu, koja je izašla 2020, a igrala ju je glumica iz serije "Walking Dead", Kristijan Seratos. Inače, o Seleni je snimljen i film 1997. u kom ju je glumila Dženifer Lopez.

Ubica na uslovnoj slobodi

Jolanda Saldivar je osuđena na doživotnu robiju, ali je u martu ove godinepuštena na uslovnu slobodu.



Nakon ubistva, Jolanda Saldivar je držala policiju na odstojanju dok je sedela u svom kamionetu na parkingu motela, preteći da će se ubiti. Kasnije se predala i optužena za ubistvo prvog stepena. Tokom suđenja, Saldivar se izjasnila da nije kriva za ubistvo.

Jolanda Saldivar Foto: Oxygen / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U narednim intervjuima, Saldivar je od tada tvrdila da je pucnjava bila „nesrećan slučaj“, rekavši za Ej-Bi-Si „20/20“ 1995: „Napravili su da sam čudovište i samo želim da kažem da nisam ubila Selenu. Bila je to nesreća, a moja savest je čista.”

Takođe je u zatvorskom intervjuu u dokumentarnom serijalu rekla da je „bila osuđena od strane javnog mnjenja čak i pre nego što je počelo suđenje“, navodi Njujork Post.

Otkako je osuđena za ubistvo u oktobru 1995. i osuđena na doživotnu kaznu, Saldivar je navodno tvrdila da u zatvoru postoji „nagrada za njenu glavu“, navodi ABC 13.

