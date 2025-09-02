Slušaj vest

Megan Markl u proteklih nekoliko meseci užurbano radi na svojoj novoj seriji "S ljubavlju, Megan", koja se emituje na Netfliksu i koja privlači veliku pažnju.

Ona i princ Hariretko kada dele fotografije svoje dece na Internetu, a čak i kada to rade rade tako da se deci najčešće ne vide lica kako bi koliko, toliko sačuvali njihovu privatnost.

Ipak, Megan je sada načinila presedan i pružila je fanovima retki uvid u život sa svoje dvoje dece, Arčija i Lilibet, zahvaljujući novoj seriji fotografija nastalih na setu emisije. Na Instagramu je podelila čak tri fotografije svoje dece.

Na slikama se Arči i Lilibet pojavljuju i ispred i iza kamere. U jednoj od fotografija mali Arči drži klapu tokom snimanja druge sezone popularnog Netfliksovog šoua svoje majke.

- Snimanje druge sezone "S ljubavlju Megan" bilo je zabavnije nego što možete da zamislite - napisala je ona.

Markl je u opisu fotografija istakla zahvalnost čitavom timu.

- Kako smo održavali dobru atmosferu na setu? Muzikom! Između scena puštala sam pesme sa svog telefona i danas želim da podelim neke od favorita koje sam stalno vrtela. Dodajte ih na svoju plejlistu, pustite ‘shuffle’ i uživajte! Srećan Praznik rada! Radite vredno, ali se i zabavljajte - napisala je Megan ispod fotografije.

Druga sezona njene serije najavljena je još u martu, a premijerno je prikazana 26. avgusta sa novih osam epizoda, u stilu koji podseća na Martu Stjuart i Inu Garten.

U obe sezone pojavili su se brojni poznati gosti, među kojima Dejvid Čang, Mindi Kejling, Tan Frans i Samin Nosrat.

U nedavnom intervjuu za Time, Mindi Kejling govorila je o svom prijateljstvu sa vojvotkinjom:

- Mislim da postoji pogrešna predstava o tome da je Megan zahtevna ili da očekuje luksuz. U stvarnosti, ona je prizemna, opuštena i zna mnogo zabavnih trikova kako da ugošćavanje i kuvanje učini jednostavnijim.

