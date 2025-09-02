Slušaj vest

Holivudska glumica Amanda Sejfrid (39) zasenila je crveni tepih Filmskog festivala u Venecijipojavivši se u teatralnoj, posebno dizajniranoj tamnoplavoj haljini sa upečatljivom crvenom mašnom, koja je savršeno oslikala umetnički duh manifestacije.

Na premijeri filma "The Testament of Ann Lee", Amanda Sejfrid je pokazala kako se elegancija tradicije može spojiti sa savremenim stilom u jednom zapanjujućem izdanju.

Raskošna haljina na kopčanje krila je iznenađenje - crvenu postavu koja se otkrivala dok se pela uz stepenice, kao i dramatičnu mašnu na prednjem delu. Ovaj komad nije bio samo haljina, već prava modna izjava, inspirisana venecijanskom dramom. Duboka mornarsko plava, nijansa između ponoći i jadranskih dubina, činila je savršenu osnovu koja je odmah privukla poglede na prestižnom crvenom tepihu.

Ipak, jedna neplanirana scena gotovo da je zasenila modni trenutak - glumica se okliznula dok je pozirala sa kolegama iz filma, te se u poslednjem trenutku pridržala za jednog od njih kako bi izbegla pad. Situaciju je brzo preokrenula u šalu i uz smeh je nastavila fotografisanje, zajedno sa kolegama.

Kasnije je, Amanda, koja je igrala naslovnu ulogu u filmu "Crvenkapa", očigledno dobro raspoložena, razigrano pozirala i šalila se sa fotografima, dodatno osvajajući simpatije publike.

