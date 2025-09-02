Slušaj vest

Ana Vintur je napokon pronašla svoju naslednicu, a modni svet s nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će je upoznati. Nova urednica američkog Vogue-a zvanično preuzima svoju ulogu neposredno uoči njujorške nedelje mode, koja se održava od 11. do 16. septembra 2025. Prvi javni susret modne zajednice s Kloi Mal dogodiće se na samom otvaranju manifestacije: na reviji Majkla Korsa, 11. septembra u 11 sati u Njujorku.

U galeriji pogledajte fotografije Ane Vintur:

Ana Vintur Foto: Stephen Lock / i-Images / Avalon / Profimedia, Andrew Matthews / AFP / Profimedia

Pod njenim vođstvom Vogue je postao najuticajniji modni časopis, otvorio vrata brojnim mladim dizajnerima i slavnima, te je često prvi prepoznavao i promovisao nove trendove, a sada je Ana Vintur sve prepustila u ruke mlađih. I baš kako se očekivalo, posao je dala u ruke Kloi Mal, koja je i važila za glavnu favoritkinju za preuzimanje ove uticajne pozicije u američkom Vogue-u.

Iako je Mal sada preuzela novu funkciju koju je rukovodstvo Vogue-a sada imenovalo kao "head of editorial content", svima je jasno o kakvoj je funkciji reč.

"Modna industrija će podržati Mal na ovoj poziciji, a njeno poreklo će doprineti privlačnosti", napisala je ugledna novinarka Loren Šerman za Puck News komentarišući kako je Mal pravi primer moderne urednice s dubokim korenima u svetskoj kulturi i pop kulturi.

Poznato ime u Vogue svetu

Diplomirala je komparativnu književnost na prestižnom Univerzitetu Braun, a od 2011. godine je njena karijera u Vogue-u rasla gotovo organski – od urednice u reportažnom odelu do saradničke urednice, a zatim i urednice legendarnog odeljenja Flash, posvećenog venčanjima, domovima, zabavama i putovanjima. Mal potpisuje uređivanje posebnih izdanja poput legendarne Met Gale i nekoliko prestižnih Vogue-ovih knjiga, na primer "Vogue Weddings: Brides, Dresses, Designers" i "Vogue Living: Country, City, Coast", čime je njen uticaj na svet mode postao neizbrisiv.

Osim impresivnog uredničkog portfelja, Mal je urednica Vogue.com i, zajedno s Čiomom Nadi, nadahnjujuća suvoditeljka podkasta "The Run-Through with Vogue". Podkast donosi najnovije modne trendove, intervjue sa zvučnim imenima dizajnera, ali i zanimljive poglede iza kulisa modne industrije, čime su brzo osvojile vernu publiku.

Kendis Bergen Foto: Michael loccisano / Getty images / Profimedia

Njena kombinacija pameti, duhovitosti i šarma dodatno je osnažena činjenicom da potiče iz istaknute umetničke porodice: ćerka je glumice Kendis Bergen i poznatog reditelja Luja Mala.

(Kurir.rs/ Tportal)

