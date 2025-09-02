Ana Vintur imenovala svoju naslednicu: Nova urednica magazina Vogue je diplomirala književnost i ćerka je slavnih roditelja
Ana Vintur je napokon pronašla svoju naslednicu, a modni svet s nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će je upoznati. Nova urednica američkog Vogue-a zvanično preuzima svoju ulogu neposredno uoči njujorške nedelje mode, koja se održava od 11. do 16. septembra 2025. Prvi javni susret modne zajednice s Kloi Mal dogodiće se na samom otvaranju manifestacije: na reviji Majkla Korsa, 11. septembra u 11 sati u Njujorku.
Pod njenim vođstvom Vogue je postao najuticajniji modni časopis, otvorio vrata brojnim mladim dizajnerima i slavnima, te je često prvi prepoznavao i promovisao nove trendove, a sada je Ana Vintur sve prepustila u ruke mlađih. I baš kako se očekivalo, posao je dala u ruke Kloi Mal, koja je i važila za glavnu favoritkinju za preuzimanje ove uticajne pozicije u američkom Vogue-u.
Iako je Mal sada preuzela novu funkciju koju je rukovodstvo Vogue-a sada imenovalo kao "head of editorial content", svima je jasno o kakvoj je funkciji reč.
"Modna industrija će podržati Mal na ovoj poziciji, a njeno poreklo će doprineti privlačnosti", napisala je ugledna novinarka Loren Šerman za Puck News komentarišući kako je Mal pravi primer moderne urednice s dubokim korenima u svetskoj kulturi i pop kulturi.
Poznato ime u Vogue svetu
Diplomirala je komparativnu književnost na prestižnom Univerzitetu Braun, a od 2011. godine je njena karijera u Vogue-u rasla gotovo organski – od urednice u reportažnom odelu do saradničke urednice, a zatim i urednice legendarnog odeljenja Flash, posvećenog venčanjima, domovima, zabavama i putovanjima. Mal potpisuje uređivanje posebnih izdanja poput legendarne Met Gale i nekoliko prestižnih Vogue-ovih knjiga, na primer "Vogue Weddings: Brides, Dresses, Designers" i "Vogue Living: Country, City, Coast", čime je njen uticaj na svet mode postao neizbrisiv.
Osim impresivnog uredničkog portfelja, Mal je urednica Vogue.com i, zajedno s Čiomom Nadi, nadahnjujuća suvoditeljka podkasta "The Run-Through with Vogue". Podkast donosi najnovije modne trendove, intervjue sa zvučnim imenima dizajnera, ali i zanimljive poglede iza kulisa modne industrije, čime su brzo osvojile vernu publiku.
Njena kombinacija pameti, duhovitosti i šarma dodatno je osnažena činjenicom da potiče iz istaknute umetničke porodice: ćerka je glumice Kendis Bergen i poznatog reditelja Luja Mala.
(Kurir.rs/ Tportal)
