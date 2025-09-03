sve je na njoj

Glumica, pevačica i preduzetnica Selena Gomez, buduća mlada, preuzela je veći deo organizacije svoje svadbe s muzičkim producentom Benijem Blankom, piše The Mirror. Nakon što je Gomez prošlog meseca proslavila svoje devojačko veče, mnogi nagađaju da će par, koji se verio u decembru prošle godine, venčanje održati upravo ovog meseca.

Međutim, prema tvrdnjama izvora, pripreme za veliki dan nisu prošle glatko. Navodno je Beni rekao Seleni da većinu odluka donese sama, što je rezultiralo time da je gotovo sve organizovala sama. "Rekao joj je da je to njeno venčanje na prvom mestu, a tek onda njihovo zajedničko", rekao je izvor.

Ipak, Beni je, prema istom izvoru, oduševljen što će se venčati sa Selenom. "Zauvek je zahvalan što se udaje baš za njega", tvrdio je izvor. Prijatelji para komentarisali su da Beni zna da bude "pomalo lenj", a Selena smatra da bi trebalo da se malo više uključi u odluke oko venčanja.

"Iako zvuči lepo da joj dopušta da sve odlučuje, realnost je da se ona oseća kao da mora sve sama. Veruje da bi Beni trebalo da preuzme deo odgovornosti", ispričao je izvor pa naglasio da veza nije u krizi, ali bliski ljudi para veruju da se taj obrazac neće promeniti ni u braku.

Prema prethodnim informacijama, venčanje bi trebalo da traje dva dana i održi se u Montesitu u Kaliforniji, tokom ovog meseca. "Venčanje Selene i Benija biće dvodnevni događaj u Montesitu, u septembru", rekao je ranije izvor pa dodao da će svadba biti rezervisana samo za bliske prijatelje i članove porodice, te da su pozivnice već poslate.

"Svi pozvani zamoljeni su da ponesu stvari za noćenje jer će ostati ceo vikend. Iako je reč o intimnom događaju za prijatelje i porodicu, mnogi sa spiska prijatelja su velike zvezde, uključujući Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, Selenine kolege iz serije "Only Murders in the Building" i muzičke superzvezde koje su Benijevi prijatelji ili su s njim sarađivali", otkrio je izvor.

