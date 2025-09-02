Kaja Gerber na filmskom festivalu u Veneciji pokazala gole grudi i novog dečka

Sve oči su trenutno uprte u Veneciju, gde se održava prestižni filmski festival, koji privlači brojne svetske zvezde. Među njima su se posebno istakli 23-godišnja manekenka i glumica Kaja Gerber, ćerka poznate manekenke Sidni Kraford, i njen dečko Luis Pulman, glumac 9 godina stariji od nje koji igra jednu od ključnih uloga u filmu „Testament En Li“, koji je premijerno prikazan upravo na ovom festivalu.

Kaja je šarmirala sve prisutne u crnoj čipkanoj Živanšijevoj haljini od luksuznog tila, dok je Pulman izgledao elegantno u crnom odelu sa crnom leptir mašnom. Modni stručnjaci su odmah primetili da Kaja nije nosila grudnjak ispod čipke, što je dodatno naglasilo sofisticiranu i provokativnu eleganciju njenog stila.

Podsećanja radi, Kaja je jedna od najtraženijih manekenki danas. Njeni saradnici ističu njenu posvećenost poslu i izuzetno disciplinovan, sportski način života. Dizajneri posebno cene činjenicu da Kaja uvek dolazi na vreme i ispunjava sve profesionalne obaveze bez odlaganja.

Luis Pulman je sin poznatog američkog glumca Bila Pulmana. Glasine u Holivudu sugerišu da je Kaja okončala svoju trogodišnju vezu sa Ostinom Batlerom čim je upoznala Pulmana. Naime, njena veza sa Batlerom završila se u oktobru prošle godine, dok je Kaja viđena u vezi sa Pulmanom u decembru.

Njihov stil i pojavljivanje u Veneciji su dokaz da za mlade zvezde moda i glamur idu ruku pod ruku sa ljubavnim pričama koje privlače pažnju publike širom sveta.

