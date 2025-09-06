Slušaj vest

Plejboj zečica nazvala je holivudskog glumca Leonarda Dikaprija "čudnim i starim" nakon što ga je poljubila tokom noćnog izlaska.

U intervjuu za holandsko izdanje Plajboja opisala je noć kada je upoznala Lea. Rekla je da ima veoma čudne i bizarne navike u spavaćoj sobi.

- Bilo je u tajnom klubu u LA-u, onom gde možete da uđete samo na poziv. Videla sam ga kako sedi u crnoj dukserici i crnoj kapi i uspostavili smo kontakt očima.

Rekla je da je menadžer zvezde povukao, rekavši: "Leo želi da razgovara s tobom", pre nego što je odveo do stola glumca.

Nakon što je Hajke spomenula njegovu naklonost prema mlađim ženama, priznao je da je "kriv", pa je poljubio.

- Bilo je u redu, ali definitivno nije najbolji poljubac koji sam doživela.

Kako kaže, Leonardo je pozvao da odu kod njega, ali je poziv odbila, a on se zatim okrenuo drugoj devojci i odveo je kući. Takođe je rekla da su i njene prijateljice imale neke nezaboravne noći s njim.

- Jedna drugarica rekla je da je nosio slušalice dok su vodili ljubav jer nije želeo da je čuje, a druga je rekla da joj je čak stavio jastuk na glavu.

(Kurir.rs/Najžena)

