Slušaj vest

Denzel Vošington možda ne može ni da nabroji u koliko je filmova glumio, ali kada je reč o tome koliko je filmova pogledao, to je jednostavna računica. Odgovor je – nijedan (ako ne brojimo premijere koje je morao da pogleda).

"Ne gledam filmove, ne idem u bioskop"

Slavni glumac i oskarovac nedavno je u razgovoru s A$AP Rokijem i Spajkom Lijem za GQ rekao: "Ne gledam filmove. Stvarno ne. Samo sam iskren! Ne gledam filmove! Ne idem u bioskop. Muka mi je od filmova."

A$AP Roki je zatim pitao 70-godišnjeg glumca da li je to zato što snima filmove. "Verovatno", odgovorio je Vošington te dodao: "Znaš, umoran sam od filmova". Li se zatim umešao i pitao ga koliko je filmova snimio, a Denzel je brzo odgovorio: "Previše."

Zatim je razmislio: "Mislim da 50."

Ne gleda ni svoje filmove

Vošington i Roki glume u Lijevom kriminalističkom trileru "Highest 2 Lowest", koji se prikazuje u bioskopima u SAD, a sledećeg meseca će se emitovati na AppleTV+.

Roki je ispričao kako je glumio u kriminalističkoj drami Entonija Mandlera "Monster" iz 2018. s Denzelovim sinom Džonom Dejvidom Vošingtonom i čini se da je iznenadio oskarovca izjavom da se sprijateljio s njegovim sinom.

A$AP Roki i Denzel Vošington glume u filmu Spajka Lija Foto: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

"Stvarno sam se sprijateljio s tvojim sinom, Džonom Dejvidom. Stvarno smo dobri prijatelji i on je stvarno dobar", rekao je Roki, a Denzel ga je pitao: "Ti i Džon Dejvid ste bliski?" Zatim ga je Li bocnuo: "Ma on ne gleda filmove." Vošington je uveravao Rokija da zna da su zajedno u filmu, ali da nije znao da su prijatelji.

Spajk Li, A$AP Roki i Denzel Vošington Foto: Fannyrlphotography / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Denzelu je ovo, inače, peta saradnja s Lijem. Prva je bila drama iz 1990. "Mo' Better Blues". Na Rokijevo pitanje koji mu je omiljeni film s Lijem, Denzel je rekao: "Nemam favorite. Uvek kažem ljudima: 'Moj sledeći film'. Ne zanima me prošlost. Zapravo, nisam gledao 'Mo' Better Blues' od tada." Li ga je zatim pitao: "Nisi gledao taj film od premijere?", na šta je Vošington potvrdno odgovorio.

Inače, Denzel Vošington dosad je osvojio dva Oskara, za uloge u filmovima "Glory" (1989) i "Training Day" (2001). Međutim, više je puta bio nominovan, na primer za uloge u filmovima "Cry Freedom", "Malcolm X", "The Hurricane", "Flight" i "Fences".

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Kina obara sve rekorde enormnim brojem posetilaca u bioskopima