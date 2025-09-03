Slušaj vest

Pevačica Pink, poznata po hitu "Just Give Me a Reason", vreme provodi oporavljajući se od bakterijske infekcije izazvane ešerihijom.

Na svom Instagram profilu pevačica je podelila fotografiju koja je odmah privukla pažnju fanova. Na njoj odmara na kauču, sa prekrštenim nogama, čašom crnog vina u ruci, dok je istovremeno priključena na infuziju.

"Sve je ovo normalno i sve ide kako treba. Kada odeš na odmor, uživaš u hrani, a ešerihija odluči da se nastani u tvom stomaku - ubiješ je prijateljima, ćerkama, crnim vinom i vitaminskom infuzijom", napisala je Pink uz fotografiju.

Bakterija Escherichia coli (E. coli) može izazvati simptome poput dijareje, stomačnih grčeva, povraćanja i povišene temperature, a može dovesti i do sepse, upale pluća i meningitisa, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Pink je svojim komentarom i humorom pokušala da pokaže da, uprkos infekciji, zadržava pozitivan stav.

Ovo nije prvi put da Pink javno govori o zdravstvenim poteškoćama. Još 2023. godine bila je primorana da pauzira deo svoje turneje zbog respiratorne infekcije, jer je, kako je tada istakla, zdravlje moralo da joj bude prioritet. Nedugo zatim, pevačica je ponovo odložila nekoliko koncerata zbog nove bolesti.

"Zdravo svima. Nažalost, moram da vas obavestim da imam jaku sinusnu infekciju i da mi je lekar savetovao da ne nastupam večeras", napisala je tada na Instagramu, pokazujući koliko ozbiljno pristupa svom zdravlju i oporavku.

