Slušaj vest

U vreme kad jedino umetnost može da progovara o bolu jer je običan čovek ostao bez reči, Bred Pit i Hoakin Finiks su odlučili da potpomognu snimanje filma o užasima koji se događaju baš u ovom trenutku dok ostatak sveta "skroluje".

Finiks i Pit su izvršni producenti u timu koji radi na filmu o Hind Radžab, šestogodišnjoj Palestinki koju je ubila izraelska vojska.

Hind Radžab, šestogodišnja Palestinka koju je ubila izraelska vojska Foto: Printscreen/Twitter

Film "The Voice of Hind Rajab", čija je premijera zakazana za Filmski festival u Veneciji 3. septembra, sadrži stvarne snimke Radžab kako moli za pomoć tokom telefonskog razgovora s lekarima Crvenog polumeseca.

Hind Radžab ubili su izraelski vojnici u januaru 2024. godine dok je u automobilu bežala iz Gaze. Istraga kompanije Forensic Architecture otkrila je da su izraelski vojnici znali da se u vozilu nalaze deca, te da je na njega ispaljeno najmanje 335 metaka. Radžab je preživela prvi krug napada, u kojima su joj poginuli najbliži rođaci, ali je ubijena pre nego što su spasioci uspeli da dođu do nje.

Bred Pit Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia

"Ne mogu da prihvatim svet u kom dete zove u pomoć, a niko ne dolazi. Ta bol, taj neuspeh, pripadaju svima nama. Ova priča nije samo o Gazi. Govori o univerzalnoj tuzi. I verujem da je fikcija (naročito kada se temelji na proverenim, bolnim, stvarnim događajima) najmoćniji alat filma. Moćniji od buke najnovijih vesti ili zaboravnosti listanja. Bioskop može da sačuva sećanje. Bioskop može da odoli amneziji. Neka se čuje glas Hind Radžab", poručio je Ben Hania, scenarista i reditelj filma.

Hoakin Finiks Foto: Profimedia

Pitu i Finiksu pridružiće se kao izvršni direktori oskarovac Džonatan Glejzer, reditelj filma "Roma" Alfonso Kuaron i glumica Runi Mara.

Video: Tajne mladalačkog izgleda Breda Pita