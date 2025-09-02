Slušaj vest

Francuski glumac Žerar Depardje (76) pojaviće se na sudu zbog novih optužbi za silovanje, nakon što je u maju ove godine osuđen na godinu i po dana uslovne zatvorske kazne zbog seksualnih napada na dve žene na snimanju filma ”Zelene žaluzine”, prenosi Figaro.

Istražni sudija naložio je da se pokrene suđenje u Pariskom krivičnom sudu zbog optužbe da je silovao i seksualno napastvovao glumicu Šarlot Anu, koja je podnela optužbu 2018. godine.

Nove optužbe Foto: AP

Depardje je prethodno pomenuo da je bio u vezi s tom glumicom i da je za to imao njen pristanak.

Podsetimo, Depardje je proglašen krivim za seksualno zlostavljanje dve žene na filmskom setu 2021. godine. On je osuđen na kaznu od 18 meseci uslovno. Kako se navodi, on je osuđen po optužbama da je nepristojno dodirivao 54-godišnju scenografkinju i 34-godišnju pomoćnicu reditelja tokom snimanja filma "Les Volets Verts" u Parizu.

Na sudu je rečeno da je Depardje jednu od žrtava zgrabio za bokove i zadnjicu, privukao ka sebi i dirao joj grudi.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda: