Nakon svetske premijere filma "The Testament of Ann Lee" na Filmskom festivalu u Veneciji u ponedeljak, 1. septembra, istorijska muzička drama u režiji Mone Fastvold dobila je 15 minuta ovacija. Te ovacije bile su najduže dosad na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Veneciji, nadmašivši 13 minuta koje je dobio "Frankenstein".

Zvezda filma Amanda Sejfrid bila je emotivna nakon premijere filma i rasplakala se tokom ovacija.

O filmu

Prema sinopsisu s festivala, "The Testament of Ann Lee" je istorijska drama inspirisana životom En Li, osnivačice Šejkersa, radikalnog verskog pokreta koji je započeo krajem 18. veka.

Rediteljka filma je izjavila: "Naš film je spekulativno prepričavanje života En Li, jedne od retkih ženskih verskih vođa 18. veka. Ona i njeni sledbenici, poznati kao Šejkersi, bogoslužili su kroz ekstatičnu pesmu i pokret".

U galeriji pogledajte kako je Amanda Sejfrid izgledala na premijeri na Filmskom festivalu u Veneciji:

Amanda Sejfrid na Filmskom festivalu u Veneciji

Pre premijere u ponedeljak, Sejfrid je na konferenciji za novinare govorila o svojoj ulozi. "Ovo se činilo kao prilika u kojoj nema granica. U osnovi, pratila sam Monu i sve je bilo dozvoljeno jer postoji toliko slobode. Jedina pretnja je ne iskoristiti tu slobodu u svoju korist. Nikada se nisam na ovakav način oslobodila".

Kakve su reakcije

Prve reakcije kritičara uglavnom su pozitivne. Dejmon Vajs iz Deadlinea opisao je film kao "čudan i neobično visceralni".

"En ima optimizam, saosećanje i život, što Fastvold otkriva u nizu hipnotišućih muzičkih brojeva preuzetih iz pravih Šejkerovih svetih spisa. Takođe pomaže što Amanda Sejfrid ima glavnu ulogu; pokazujući potpuno novu stranu sebe, Sejfrid stvara vrlo verodostojnog mesiju s velikim prirodnim darom", piše Vajs.

Vogue ističe da ima sličnosti između ovog filma i "The Brutalista", filmskog hita iz 2024. za koji je Mona pisala scenario. "Oba filma su predugačka, iako je En Li, začudo, gotovo sat i po kraći od "The Brutalista". Ali oba, sa svojom izvanrednom slikovitošću, visceralnom snagom i gotovo nepromišljenom ambicijom, takođe zahtevaju da budu viđena i analizirana", piše u recenziji Vogue-a.

Gaj Lodž je za Variety napisao da je film pun poštovanja, izuzetno uverljiv i "potpuni plesni spektakl".

"Ovo je zaista čudan film, neuhvatljiv i u tonu i u značenju, onaj koji koristi očite efekte i retoričke oblike ironije, a istovremeno se distancira od tih efekata i traži od svoje publike da saoseća, pa čak se i divi Li, jer ona ne bi trebalo da bude negativka", piše u The Guardianu.

Indiewire je takođe pohvalio strukturu filma, opisujući narativ kao "pažljivo uravnotežen između agonije i ekstaze". Časopis je rekao da sve to drži na okupu "nepokolebljivo uverenje koje Sejfrid pruža svom naslovnom liku".



