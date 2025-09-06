Slušaj vest

Glumica Kloi Grejs Morec(28) udala se za svoju devojku, manekenku, Kejt Harison (34), a ekskluzivne fotografije sa venčanja je objavio časopis Vog.

Kako su istakle, želele su da imaju personalizovano venčanje, a obe su nosile Luj Viton haljine tokom ceremonije.

"Veliki deo venčanja je deljenje stvari koje Kejt i ja volimo sa svima koji su tamo. Tu su ribolov, jahanje i poker", rekla je Kloi.

S obzirom na to da se nikada nije videla u klasičnoj venčanici, Kloi je odabrala plavu haljinu inspirisanu vizijom starog Holivuda.

"Znala sam da ću imati nešto netradicionalno, neću nositi belo i hteću da se osećam drugačije. Stvarno je tako i bilo", rekla je ona.

Kloi je otvoreno govorila o svojoj seksualnosti

Još prošle godine, Kloi je govorila o tome, a i pružila je podršku Kamali Haris tokom izbora jer je smatrala da LGBTQ+ osobama fali još zaštite.

Pre ove veze i braka, bila je četiri godine u burnoj vezi sa Bruklinom Bekamom.

(Kurir.rs/Superžena)

