GlumicaSidni Sviniuvek je bila u centru pažnje zbog svog izgleda, uloga, kontroverznih reklama ili izjava, međutim, njena popularnost je eksplodirala nakon raskida sa Džonatanom Davinom.

Kako su neki strani mediji tvrdili, ona je bila čak i na meti brojnih poznatih fudbalera koji su pokušavali da dođu do nje, a svaki muškarac sa kojim je uslikana je potencijalni dečko.

Sidni Svini na premijeri filma "Americana"

Ovog puta, glumica raskošnih oblina vreme provodi u Veneciji gde joj društvo pravi biznismen i bivši menadžer Džastina Bibera, Skuter Braun.

Kako prenosi Page Six, njih je uslikao jedan obožavatelj, a nisu bili sami, društvo im je pravila manekenka Ameli Tremblej.

Mnogi se pitaju i šta će Sidni u društvu Skutera Brauna s obzirom na to da je on jedna od najomraženijih javnih ličnosti. Iako nikada nisu objavili zbog čega, s njim su saradnju raskinuli i Arijana Grande i Džastin Biber, a Tejlor Sviftga smatra najvećim neprijateljem jer je bez njene dozvole otkupio prava na njene pesme.

S druge strane, Sidni je sa Davinom bila u vezi od 2018. godine, međutim već u vreme kada su krenule spekulacije o tome da među njima nije sve u redu, oni su tada odavno živeli na različitim adresama. Navodno, ona još uvek nije bila spremna da se skrasi i želi više da se posveti karijeri.

(Kurir.rs/Superžena)

