Slušaj vest

GlumicaSidni Sviniuvek je bila u centru pažnje zbog svog izgleda, uloga, kontroverznih reklama ili izjava, međutim, njena popularnost je eksplodirala nakon raskida sa Džonatanom Davinom.

Kako su neki strani mediji tvrdili, ona je bila čak i na meti brojnih poznatih fudbalera koji su pokušavali da dođu do nje, a svaki muškarac sa kojim je uslikana je potencijalni dečko.

Sidni Svini na premijeri filma "Americana" Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Ovog puta, glumica raskošnih oblina vreme provodi u Veneciji gde joj društvo pravi biznismen i bivši menadžer Džastina Bibera, Skuter Braun.

Kako prenosi Page Six, njih je uslikao jedan obožavatelj, a nisu bili sami, društvo im je pravila manekenka Ameli Tremblej.

Mnogi se pitaju i šta će Sidni u društvu Skutera Brauna s obzirom na to da je on jedna od najomraženijih javnih ličnosti. Iako nikada nisu objavili zbog čega, s njim su saradnju raskinuli i Arijana Grande i Džastin Biber, a Tejlor Sviftga smatra najvećim neprijateljem jer je bez njene dozvole otkupio prava na njene pesme.

S druge strane, Sidni je sa Davinom bila u vezi od 2018. godine, međutim već u vreme kada su krenule spekulacije o tome da među njima nije sve u redu, oni su tada odavno živeli na različitim adresama. Navodno, ona još uvek nije bila spremna da se skrasi i želi više da se posveti karijeri.

(Kurir.rs/Superžena)

Ne propustitePop kulturaOdvlači pažnju: Sidni Svini skočila padobranom, svi gledaju samo u jedan detalj na njenom kombinezonu
Screenshot 2025-08-20 094200.png
Pop kulturaMašin Gan Keli odgovorio na glasine o vezi sa Sidni Svini: Obožavatelji zbunjeni: "To znači da jesu?"
Mašin Gan Keli i Megan Foks u matching stajlinzima
Pop kultura"Nije lepa i ne zna da glumi" Najpoželjnija glumica na svetu ponovo na meti kritika, njeno novo izdanje napravilo haos na mrežama
Sidni Svini na premijeri filma Americana.jpg
Pop kulturaDonald Tramp prokomentarisao reklamu za farmerke Sidni Svini: Osuli paljbu da propagira nacizam, a predsednik SAD poručio je samo jedno
Američki predsednik Donald Tramp u Beloj kući

 VIDEO: Srpska glumica o iskustvu s Čarlijem Šinom

SRPSKA GLUMICA O ISKUSTVU SA ČARLIJEM ŠINOM: Dok snima dobar je, kad se ugase kamere nastaje JEZIVA PROMENA! Droga je činila svoje Izvor: Kurir televizija