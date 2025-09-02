Slušaj vest

AARP, organizacija koja već decenijama promoviše aktivan i ispunjen život u zreloj dobi, predstavila je prvu zvaničnu listu „Najzgodnijih glumaca starijih od 50 godina“. Na prvom mestu našao se britanski glumac Idris Elba (52).

Holivudski zavodnik

Idris se već godinama smatra jednim od najzgodnijih muškaraca današnjice. Osim AARP-a, magazin People proglasio ga je 2018. najseksi muškarcem. Tada je Idrisa titula iznenadila.

1/10 Vidi galeriju Idris Elba Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

„Nema šanse. Stvarno?“, čudio se tada britanski glumac kada su mu saopštili da je on njihov izbor. „Da budem iskren, bio je to lep osećaj. Prijatno iznenađenje, pojačanje ega, svakako.“

Međutim, njegovi obožavaoci nisu bili iznenađeni jer se Idris već godinama nalazi na raznim listama najzgodnijih muškaraca.

Calvin Klein kampanja zaludela obožavateljke (i obožavaoce)

Početkom prošle godine Elba je bio zvezda reklamne kampanje za novu liniju muške odeće brenda Calvin Klein. Retko se pojavljuje u ulozi modela u reklamama i to mu je bila prva kampanja za Calvin Klein, ali su fotografije i snimci oduševili mnoge.

Za snimanje je Idris imao samo jedan uslov: želeo je da nosi odeću u kojoj bi se osećao prijatno i kada se ugase kamere. „Rekao sam im da samo želim da budem ja, a ne da pokušavaju da od mene naprave model ili nešto slično, već da ostanem veran sebi“, rekao je glumac.

Tri puta u braku

Ljubavni život mu je prilično buran.

Glumac je bio u braku sa danskom stilistkinjom Hane Norgard od 1999. do razvoda 2003. godine. S njom ima ćerku Isan.

Usledio je kratak brak sa američkom advokaticom Sonjom Nikoul Hemlin, koji je trajao samo četiri meseca 2006. godine.

Idris Elba Foto: NJ / Backgrid UK / Profimedia

Idris je 2013. započeo vezu sa britanskom šminkerkom Najanom Gart. Par ima sina Vinstona, rođenog 2014. godine. Raskinuli su 2016, a kao razlozi su navedeni neslaganja i neverstvo.

Početkom 2017. započeo je vezu sa kanadskom manekenkom i preduzetnicom Sabrinom Dovre. Upoznali su se na zabavi u Vankuveru, gde je Idris, kako je rekao, doživeo „ljubav na prvi pogled“. Verili su se 10. februara 2018. tokom projekcije njegovog filma Yardie u bioskopu u istočnom Londonu, a venčali su se 26. aprila 2019. u Marakešu.

Serija The Wire bila je ključna u karijeri

Idris Elba jedan je od najuspešnijih i najsvestranijih britanskih glumaca svoje generacije, ali i di-džej, producent, reditelj i javna ličnost. Rođen je 6. septembra 1972. u londonskoj četvrti Hackney, u porodici poreklom iz Sijera Leonea i Gane.

Odrastao je u radničkom okruženju, a prve glumačke korake napravio je u britanskim televizijskim serijama i sapunicama kao što su The Bill i Family Affairs. U ranim godinama karijere bavio se i muzikom kao DJ Big Driis, što je ostalo njegova paralelna strast.

Prava prekretnica dogodila se 2002. kada je dobio ulogu Rasela Stringera Bela u kultnoj američkoj seriji The Wire. Njegovo tumačenje inteligentnog i ambicioznog narko-bosa donelo mu je međunarodno priznanje i pokazalo njegov talenat za kompleksne i moralno nejasne likove.

1/6 Vidi galeriju Idris Elba proglašen za najpoželjnijeg glumca preko 50 godina prema AARP listi Foto: Album, Album / Alamy / Profimedia, Justin Ng / Avalon / Profimedia, Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Proboj s Luterom

Nakon uspeha u The Wire, Elba je postao sve traženiji u Holivudu i britanskoj produkciji. Najveću afirmaciju u domovini doneo mu je BBC-jev krimi serijal Luther (2010–2019), gde je igrao briljantnog, ali emotivno ranjivog detektiva Džona Lutera. Ta uloga mu je donela Zlatni globus i postala njegov zaštitni znak, učvrstivši ga kao jednog od najcenjenijih glumaca savremene televizije.

Filmske uloge koje su ga obeležile:

Thor (2011) i njegovi nastavci – kao Hajmdal

Pacific Rim (2013) – kao komandant Steker Pentekost

Mandela: Long Walk to Freedom (2013) – kao Nelson Mandela

Beasts of No Nation (2015) – kao nemilosrdni vođa dečje vojske

The Suicide Squad (2021) – kao Bladsport

Godinama kruže glasine da bi baš Elba mogao naslediti Danijela Krejga u ulozi Džejmsa Bonda.

Idris Elba Foto: Profimedia

Karijera iza kamere

Elba se oprobao i kao reditelj. Godine 2018. režirao je film Yardie, krimi-dramu zasnovanu na romanu Viktora Hedlija, o jamajkanskoj dijaspori u Londonu. Aktivno producira projekte kroz sopstvenu produkcijsku kuću Green Door Pictures, koja promoviše raznolikost u filmskoj i TV industriji.

Paralelno s glumom, Elba je ostao veran ljubavi prema muzici. Kao DJ nastupa širom sveta, uključujući festivale kao što je Coachella i kraljevsko venčanje princa Harija i Megan Markl. Objavio je više EP izdanja i singlova, a 2020. je tokom pandemije pokrenuo i muzičku saradnju, ističući da mu je muzika kreativni ventil.

(Kurir.rs/ Index)

Bonus video: Najzgodnija žena na planeti