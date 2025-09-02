Slušaj vest

Princeza Dajana stradala je pre 28 godina, 31. avgusta 1997. u Parizu. Tragičan događaj pokrenu je brojna pitanja, i nisu na sva dati odgovori. Bilo je to plodno tlo za teorije zavere, ali i za osnovanije sumnje kojima su se bavili nadležni organi.

Princeza Dajana i njen verenik Dodi al Fajedpoginuli su u tunelu u Parizu bežeći od paparaca koji su jurili za kolima u kojima su bili.

Lejdi Di je na samrti rekla: "Pobogu, šta se ovo desilo?", otkrio je vatrogasac koji je pokušavao da je izbavi iz olupine automobila. Prema njegovim rečima, bio je ubeđen da će princeza preživeti. Nažalost, to se nije desilo. Umrla je u 36. godini. Spekulisalo se da je trudna.

Tragediji je prethodio Dajanin razvod od Čarlsa, u to vreme princa od Velsa, kao i njeni intervjui u kojima je nimalo pozitivno pričala o kraljevskoj porodici. Ove detalje naročito naglašavaju svi oni koji sumnjaju da je dvor presudio princezi Dajani. I Mohamed al Fajed, Dodijev otac, delio je isto mišljenje.

"Dinastija je ubila Dajanu i Dodija"

"Princeza Dajana i moj sin su ubijeni. Ja sam otac koji zna sve, koji vidi stvari. Ja sam onaj koga je pogodila tragedija. Zašto bi ih neko ubio? Zato što nisu prihvatali da Dodi, moj sin, Egipćanin i musliman, bude očuh budućem kralju Velike Britanije (princu Vilijamu)", govorio je Mohamed al Fajed, koji je u međuvremenu preminuo, a više žena ga je posle smrti optužilo za seksualno nasilje.

Al Fajed je tvrdio da je ubistvo bilo vešto isplanirano. "U toj zaveri su učestvovali MI6 i CIA, sledivši naređenja britanskog establišmenta. MI6 je uz pomoć CIA pratio Dodija i Dajanu. Prisluškivani su im telefoni, praćeni su preko satelita. Sve se to znalo. Sve što je CIA saznala, slalo se britanskoj službi. Da su ostali živi, njih dvoje bi se sigurno venčali. Čuli smo se sat vremena pre nesreće. Javio mi se i rekao da su na večeri, kako uživaju i kako će u ponedeljak zvanično objaviti veridbu."

"Baš me briga za establišment, iskreno boli me k***c za njih. Oni su ništa za mene. Oni su gomila kopiladi i lopova koji su kreirali društvenu klasu misleći da su drugačiji od drugih", dodao je Dodi al Fajed.

"Princ Filip naredio Dajanino ubistvo"

Misteriju oko saobraćajne nesreće u kojoj su stradali Dajana i njen verenik mnogi su pokušavali da razreše.

Iako se godinama govori da iza tragedije stoji britanska tajna služba, svedočenje bivšeg agenta britanske obaveštajne agencije MI5 Džona Hopkinsa bilo je neočekivano.

Hopkins je na samrti otkrio da je od 1973. do 1999. učestvovao u 23 ubistva, uključujući i Dajanino. Kao razlog svog priznanja, naveo je to da ne želi da umre, a da ne ispriča istinu.

Dajana je, prema njegovim rečima, bila jedina žena i jedina osoba povezana sa kraljevskom porodicom koju je ubio. Zastrašujući niz izjava nastavio je rečima da je ubistvo princeze naredio britanski dvor.

"Dajana je znala previše kraljevskih tajni. Šef mi je rekao da mora da umre. Primio je naređenje direktno od princa Filipa i morali smo to da uradimo tako da sve izgleda kao nesreća. Sledeća faza zavere na na visokom nivou odnosila se na medije koji su, takođe, odradili svoj deo posla", ispričao je 2017. Hopkins.

Teorija da je princ Filip naredio da se Dajana ubije kružila je godinama. Islednik Skot Bejker izjavio je 2008. da nema dokaza da je bivši svekar Lejdi Di umešan u njenu smrt.

"Ne postoji nijedan dokaz da su vojvoda od Edinburga, britanske službe ili bilo koja vladina agencija naredili Dajanino ubistvo", rekao je Bejker, predstavljajući zaključke posle šest meseci saslušanja u Višem sudu u Londonu.

"Samo bi glup čovek ostavio Dajanu zbog Kamile"

Na sasvim drugoj strani su priče da je princ Filip obožavao princezu Dajanu i da joj je bio velika podrška. Dopisnik sa dvora Ričard Kej otkrio je niz detalja tog odnosa.

Lejdi Di je, prema rečima Keja, ispričala prijateljicama da o problemima u braku sa Čarlsom uglavnom razgovara sa princom Filipom, umesto sa mužem, jer je vojvoda od Edinburga u potpunosti razume, piše Daily Mail.

Ričard Kej je rekao da je odnos princeze Dajane i supruga kraljice Elizabete bio sjajan, ali ne i idiličan jer bi princ Filip ponekad na pomen Dajaninog imena besneo jer je mislio da nije dorasla zadatku da se na ispravan način veže uz kraljevsku instituciju. Međutim, kasnije je bio veoma privržen snaji.

Princ Filip je počeo da šalje pisma Dajani 1992. kada je njen brak sa Čarlsom bio ozbiljno ugrožen. "Njegova pisma Dajani bila su ispunjena toplinom i ljubavi, baš kao kad otac piše kćeri", rekla je prijateljica Lejdi Di.

Dajana mu je uvek odgovarala na pisma i otkrivala mu svoje najveće tajne. Nije skrivala u prepiskama koliko je povrđena zbog muževljeve preljube. "Samo glup čovek bi ostavio Dajanu zbog Kamile", zaključio je Filip u jednom pismu.

Princ Filip je na poseban način završavao svako pismo upućeno Dajani: "S ljubavlju, Pa (tata)". Preminuo je 9. aprila 2021. u Vindzoru, gde je i sahranjen 17. aprila, u krugu porodice, po sopstvenoj želji.

Bio je uz Vilijama i Harija, koji o njemu imaju samo reči hvale, na sahrani princeze Dajane u Londonu.

