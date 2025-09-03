Slušaj vest

Holivudska zvezda Kloi Grejs Morec (28) i manekenka i fotografkinja Kejt Harison ozvaničile su svoju ljubav tokom produženog prazničnog vikenda povodom Dana rada. Intimna ceremonija okupila je njihove najbliže, a sve je bilo u znaku emocija, mode i glamura.

Ljubavna priča koja traje od 2018. godine

Kloi Grejs Morec, Kejt Harison Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Glumica, poznata po ulozi u filmu Pogrešno vaspitanje Kameron Post, i Kejt Harison, koja je krasila kampanje brendova poput J. Crew, Top Shop i Inez, u vezi su od 2018. godine. Par je svoju veridbu potvrdio na Novu godinu 2025., kada je Morec na Instagramu objavila fotografiju na kojoj obe ponosno nose dijamantske prstenove.

Kloi Grejs Morec, Kejt Harison - vereničko prstenje Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Za nju je poseban značaj imalo i to što je sama dizajnirala verenički prsten za sebe i svoju partnerku. Inspiraciju je pronašla u viktorijanskom stilu, a u tome joj je pomogla dizajnerka Elizabet Pots, osnivačica brenda antikviteta i vintage nakita The Moonstoned.

„Naši dijamanti su viktorijanski, a želele smo da budu postavljeni u skladu s tim. To je nešto što će postati deo naše buduće porodične tradicije“, otkrila je Morec za Vogue.

Venčanice iz ateljea Luj Vitona

Pre završne probe u Louis Vuitton ateljeu, mlade su priznale da su bile „prijatno preplavljene emocijama“. To im je bio treći dolazak na probu: prva je bila skica, druga gotovo gotova haljina, a treća konačni rezultat – uključujući i velove.

Kloi je bez razmišljanja poverila kreaciju svoje venčanice francusko-belgijskom dizajneru Nikolasu Žeskjeru, umetničkom direktoru Luja Vitona još od 2013. godine. On je ponudio da osmisli i Harisoninu haljinu.

„Odmah sam znala da želim da se obratim Nikolasu. Njegova želja da kreira obe venčanice, kao i naše stajlinge za proslavu, govori o njegovom karakteru i zajednici koju je stvorio u LV“, ispričala je Morec.

Kloi Grejs Morec, Kejt Harison Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Rezultat je bila raskošna, plava venčanica do poda sa srcolikim izrezom, satenskim panelima i perlama na korsetu, uz duge satenske rukavice i veo. Harison se odlučila za tradicionalnu belu čipkanu haljinu sa srcolikim izrezom i velom koji je kombinovao „birdcage“ stil i dugački veo.

Bonus video: autfit za venčanje