Holivudski glumac Čarli Šin važio je za jednog od najtalentovanijih umetnika svoje generacije, ali su poroci, razuzdan život i skandali zasenili njegov talenat i odveli ga u ponor iz kojeg se teško vraćao.

Uspon u svetu glume

Sin slavnog glumca Martina Šina vrlo rano je zakoračio u filmsku industriju. Najveću slavu donele su mu televizijske uloge, a posebno serija Dva i po muškarca, u kojoj je postao globalno prepoznatljiv zahvaljujući šarmu i besprekornom humoru.

Skandali sa prostitutkama, drogom i alkoholom

Privatni život glumca od početka je bio buran. Još devedesetih godina priznao je da je potrošio desetine hiljada dolara na prostitutke, a ubrzo su usledili problemi sa drogom i alkoholom.

„Moj život bi se mogao svesti na samo tri reči: droga, se*s i alkohol“, priznao je Šin.

Njegovo ime povezivalo se i sa nasiljem u vezama, tužbama bivših partnerki i burnim aferama sa eskort devojkama. Bez blama je pričao da je znao da potroši i po nekoliko hiljada dolara za jednu noć. Ni brakovi ni deca nisu uspeli da obuzdaju njegov destruktivni životni stil.

Pad karijere i izbacivanje iz serije

Godine 2011. došao je prelomni trenutak – producenti su ga izbacili iz serije Dva i po muškarca zbog skandaloznog ponašanja, divljih žurki sa drogom i porno zvezdama. To je označilo početak njegovog profesionalnog kraha.

Glumac koji je u seriji tumačio ulogu njegovog brata javno je izjavio da nikada više ne želi da sarađuje sa Šinom, navodeći da je iskustvo bilo „užasno“.

Priznanje da je HIV pozitivan

Krajem 2015. godine, glumac je u emisiji uživo priznao da je HIV pozitivan. Vest je šokirala svet, a mnoge bivše partnerke tužile su ga tvrdeći da im nije rekao za bolest. Pisalo se i da je tokom života spavao sa više od 3.000 žena.

Povratak kroz dokumentarac i memoare

Uprkos svemu, Šin se vraća u fokus javnosti.Netfliks 10. septembra premijerno prikazuje dvodelni dokumentarac Aka Čarli Šin, u kojem glumac otvoreno govori o svom usponu, padovima, zavisnosti i ceni života pod reflektorima Holivuda.

Dan ranije, 9. septembra, izlaze i njegovi memoari „The Book of Sheen“, dok promotivna turneja sa pet nastupa počinje već 8. septembra u Njujorku.

