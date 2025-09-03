Slušaj vest

Demi Mur se pojavila u podkastu Opre Vinfri 2. septembra, gde je ponudila podršku Emi Heming-Vilis, supruzi svog bivšeg muža, glumca Brusa Vilisa, koji pati od frontotemporalne demencije (FTD).

Ema, koja je udata za Brusa od 2009. godine, bila je glavna negovateljica za njegovo zdravlje i finansije poslednje dve godine, dok je odgajala njihove ćerke, Mejbl (13) i Evelin (11). Nedavno se našla na meti kritika nakon što je u intervjuu sa Dajanom Sojer otkrila da ona i Brus žive odvojeno - on u kući sa 24-časovnim medicinskim timom, a ona sa ćerkama u drugoj kući.

Demi Mur brani Emu Heming-Vilis

Tokom intervjua sa Oprom, Demi je branila Emu i način na koji se nosi sa Brusovom bolešću. „Toliko je toga palo na Emu da mora sama da pronađe rešenja. Najlepše od svega je to što je prepoznala koliko je važno da negovatelji brinu o sebi. Ako ne odvoje vreme da budu dobro, ne mogu da se potrude ni za druge“, rekla je glumica.

Demi je naglasila da duboko poštuje Eminu hrabrost i snagu, iako nema „put“ kako da se nosi sa tako teškom situacijom. Takođe je podsetila Emu na njenu novu knjigu „Neočekivano putovanje: Pronalaženje snage, nade i sebe na putu negovanja“, koja uskoro izlazi i, prema njenim rečima, može pomoći mnogima u sličnim okolnostima.

„Važno je biti prisutan u trenutku“

Kada su je pitali kako se sama nosi sa Brusovim zdravstvenim stanjem, Demi je priznala da joj je teško. „Boli kada gledate kako se neko ko je bio tako jak i pun života menja. Ali najvažnije je biti prisutan – sresti ih tamo gde jesu. Ako stalno ponavljate šta je bilo i šta ste izgubili, to donosi samo tugu. Kada ostanete u trenutku, shvatite da ih još uvek ima mnogo tamo, i to je divno“, rekla je glumica, dodajući da u tim trenucima pronalazi „neverovatnu nežnost i ljubav“.

Brusova borba sa bolešću

Brusu Vilisu je dijagnostikovana afazija u martu 2022. godine, a godinu dana kasnije potvrđeno je da pati od frontotemporalne demencije (FTD). Zbog bolesti je završio glumačku karijeru, a porodica je ostala uz njega – i njegova sadašnja supruga Ema i njihove ćerke, i Demi Mur, koja sa Brusom ima tri odrasle ćerke: Rumer, Skaut i Talulu.

Ema zahvalna na podršci

Kada je i sama gostovala kod Opre u septembru, Ema se zahvalila Demi na toplim rečima. „Prelepo“, prokomentarisala je ubrzo nakon što je čula poruku podrške.

Dodala je da se potpuno slaže sa bivšom ženom svog muža: „U pravu je. Radi se o pronalaženju lepote u tome ko si, bez obzira koliko je teško izgubiti osobu koju voliš.“

