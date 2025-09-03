Slušaj vest

Francuska filmska zvezda Žerar Depardje suočiće se sa suđenjem pred krivičnim sudom u Parizu zbog teških optužbi za silovanje i seksualni napad koje je protiv njega podnela glumica Šarlot Arno, piše HuffPost.

"Osećam olakšanje"

Vest je potvrdila i sama Arno (29) na svom Instagram profilu. "Osećam olakšanje", napisala je, objavivši da je primila nalog istražnog sudije za podizanje optužnice. "Nalog vraća oblik sudske istine. Mislim da mi je teško shvatiti koliko je ovo veliko." Njena advokatica je izjavila da su ona i njena klijentkinja "samouverene". Datum suđenja još nije određen.

Arno tvrdi da su se navodni zločini dogodili u Depardjeovom pariškom domu 7. i 13. avgusta 2018. godine. Ona je tada imala 22, a on 69 godina. Glumac od početka negira sve optužbe. Tužioci su još prošle godine zatražili da se slučaj uputi na suđenje, što je sada i potvrđeno.

Duga istorija optužbi

Ovo suđenje samo je vrhunac niza optužbi za seksualno i neprimereno ponašanje s kojima se 76-godišnji Depardje, decenijama jedno od najvećih imena francuske kinematografije, suočava poslednjih godina.

Ranije ove godine već je osuđen za seksualni napad na dve žene na filmskom setu i dobio je 18-mesečnu uslovnu zatvorsku kaznu. Taj slučaj se smatrao ključnim testom za francusku filmsku industriju nakon globalnog pokreta #MeToo.

U tom postupku, Depardje je proglašen krivim za napastovanje 54-godišnje scenografkinje i 34-godišnje asistentkinje tokom snimanja filma "Les Volets Verts" 2021. godine. Sud je tada naložio i da se njegovo ime upiše u nacionalnu bazu podataka seksualnih prestupnika.

Žerar Depardje Foto: Profimedia

Od zvezda do sudnice

Ukupno je više od 20 žena javno ili kroz formalne prijave optužilo glumca za nedolično ponašanje. Međutim, mnogi slučajevi su odbačeni zbog zastarevanja ili nedostatka dokaza.

Depardje, koji se proslavio 1970-ih i postao jedan od najcenjenijih francuskih glumaca, poznat po izvanrednoj svestranosti i ulozi Sirana de Beržeraka, za koju je bio nominovan za Oskara, poslednjih godina se našao pod velikom lupom javnosti, ne samo zbog optužbi, već i zbog neprimerenog ponašanja zabeleženog u dokumentarcu snimljenom tokom putovanja u Severnu Koreju 2018. godine.

Video: Da li je moguće dokazati silovanje bez materijalnih dokaza