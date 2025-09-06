Slušaj vest

Paulina Manovpriznaje da put do fenomenalne linije nije bio lak i da nije bila ljubitelj brzih rešenja poput tableta za mršavljenje.

- Mršavila sam dva kilograma mesečno. Borila sam se za svaki gram jer ne postoje čarobni štapići kojima ćete rešiti problem. Tablete za mršavljenje ne samo da su nezdrave, već mogu ostaviti ozbiljne posledice, a kilogrami se brzo vraćaju. To je borba sa samim sobom, koja je najteža. Lako je kritikovati druge, ali prema sebi smo često blagonakloni - izjavila je Paulina za "Stil".

Promena u kilaži, kako priznaje, bila je podstaknuta životnim stresom. Nakon smrti oca i perioda trudnoće, opustila se i unosila velike količine hrane, posebno testa i slatkiša.

- Kada sam se pogledala u izlozima u prolazu, pomislila sam: "Ju, ko je ovo?" Ne samo da drugi nisu mogli da me prepoznaju, već nisam mogla ni ja samu sebe - rekla je Paulina.

Nakon što je prestala da doji, odlučila je da je vreme za dijetu i postepeno je tražila režim ishrane koji joj odgovara. Isprobala je rigorozne dijete, hrono ishranu i autofagiju, ali je na kraju shvatila da joj najviše prijaju voće i povrće. Ponekad jede ribu i jaja, dok je meso potpuno izbacila iz ishrane.

Jedno od najtežih odricanja bilo je prestanak konzumiranja šećera.

- Ostavljanje šećera je teško, kao da se skidate sa droge. Ako pogrešite i pojedete nešto što ne bi trebalo, nije strašno, važno je da sutradan nastavite režim. Kada nastupe krize, najbolje je izaći napolje, popiti vodu, čaj ili limunadu. Čaj od đumbira posebno pomaže, jer ljutina može da ublaži osećaj gladi - objašnjava Paulina.

Glumica je u braku sa Vladimirom Đurđevićem, dramaturgom i profesorom dramaturgije. Par se povremeno pojavljuje zajedno u javnosti, uvek privlačeći pažnju medija i publike.

