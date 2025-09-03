Slušaj vest

Dvejna Džonsona svi znaju kao izrazito mišićavog muškarca koji je upravo pomoću impresivne građe izgradio ime u svetu zabave i sporta. Legendarni rvač i glumac bio je poznat po svom jakom i ogromnom telu koje je godinama dominiralo na ekranu, pogotovo u akcionim filmovima.

Dvejn Džonson je zbog uloge smršao 30 kg Foto: Anna Maria Tinghino/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Međutim, ovog vikenda čuveni The Rock je iznenadio sve na Filmskom festivalu u Veneciji svojim novim izgledom!

Bio je znatno mršaviji i vitkiji, a otkriveno je da sada ima oko 108 kilograma, gotovo 30 kilograma manje nego inače.

Uz Dvejna Džonsona je na Filmskom festivalu u Veneciji bila Emili Blant Foto: Daniele Cifalŕ/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ta drastična fizička transformacija bila je deo priprema za novu glavnu ulogu u biografskom dramskom filmu "The Smashing Machine", u kom glumi legendarnog rvača i majstora mešovitih borilačkih veština Marka Kera.

Želja za promenom

Za razliku od prethodnih uloga u akcionim i zabavnim franšizama, ova predstavlja njegov veliki zaokret prema ozbiljnijoj i dubljoj emocionalnoj slici lika, što je privuklo i nagađanja da će se ove godine naći i u konkurenciji za Oskara.

Džonson je za The Hollywood Reporter rekao da je ova transformacija dugo bila jedna od njegovih želja jer je čekao priliku za nešto ozbiljniji i složeniji lik:

"Imao sam veliku sreću što sam imao karijeru kakvu sam imao tokom godina i što sam snimao filmove koje sam snimao, ali u meni je jednostavno bio glas, mali glas koji je govorio: Šta ako bih mogao da uradim više - a želim da uradim više - i kako bi to izgledalo?"

Dvejn Džonson Foto: AP Richard Shotwell

I čini se da je The Rock uspeo u svojoj ideji jer su dubina i autentičnost njegovog lika dirnule i publiku i kritiku u Veneciji, gde je film dobio 15-minutne ovacije. Uz njega, na crvenom tepihu i u filmu bila je Emili Blant, koja tumači ulogu supruge Marka Kera, upotpunjavajući emotivnu dimenziju ove snažne priče.

