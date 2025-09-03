Slušaj vest

Reperka Kardi Bi izašla je kao pobednica iz suda u Los Anđelesu. Oslobođena je optužbi za napad i fizičko nasilje i ne mora da plati nikakvu odštetu u tužbi vrednoj 24 miliona dolara koju je podigla bivša radnica obezbeđenja Emani Elis. Naime, Kardi Bi je bila optužena da je pljunula i upotrebila rasne uvrede prema Emani Elis u navodnom incidentu iz 2018. godine, piše Page Six.

Radnica obezbeđenja je najavila da će nakon presude podneti žalbu.

Pevačica je negirala fizički sukob tokom svedočenja prošle nedelje. Priznala je da je došlo do verbalnog sukoba između nje i Elis nakon što je radnica obezbeđenja prekršila njenu privatnost snimajući je tokom lekarskog pregleda dok je bila trudna sa svojim prvim detetom.

Elis je tvrdila da joj je Kardi Bi ogrebala obraz udarcem noktom. Međutim, lekar iz ginekološke ordinacije u Beverli Hilsu, gde se navodni incident dogodio, svedočio je da nije video kako Kardi Bi napada radnicu obezbeđenja.

Kardi Bi na Met Gali 2025

U tužbi se takođe navodi da je Kardi zatim iskoristila svoj status slavne osobe da bi Elis dala otkaz na poslu radnice obezbeđenja. Međutim, predstavnik medicinske ustanove rekao je da su Kardin ginekolog i koordinator za pacijente bili odgovorni za otkaz radnice obezbeđenja jer su oboje smatrali da je prekršila Kardinu privatnost.

Elis je tužbu prvi put podnela 2020. godine.

Kardi Bi na dodeli Gremi nagrada 2023. godine

Ranije tog dana, Kardi Bi je burno reagovala kada ju je fotograf ispitivao o glasinama o trudnoći koje navodno širi njen bivši suprug Ofset. Izlazeći iz sudnice, zgrabila je marker od obožavatelja i bacila ga na fotografa.

"Vidite li žene da mi postavljaju takva pitanja? Zašto misliš da kao muškarac imaš pravo da mi postavljaš takva pitanja? Ponašaj se kao da imaš kućno vaspitanje. Poštuj žene“, odgovorila mu je reperka. Dok se udaljavala i ulazila u automobil, fotograf je doviknuo: "I dalje te volim, Kardi!“

Kardi Bi na Nedelji mode u Parizu

Podsetimo, Kardi je u julu podnela zahtev za razvod od Ofseta, s kojim ima troje dece. Nedavno je takođe tužena zbog navodnog incidenta iz 2023. godine, kada je bacila mikrofon tokom nastupa u Las Vegasu.

