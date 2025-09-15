Izbacili ga iz serije zbog skandala: Spavao sa više od 3.000 žena, dobio HIV, pa krio od prostitutki da je bolestan!
Holivudski glumac Čarli Šin važio je za jednog od najtalentovanijih glumaca svoje generacije. Ipak, njegov razuzdani stil života, poroci i skandali zasenili su raskošan talenat i doveli do naglog pada karijere.
Sin slavnog glumca Martina Šina vrlo brzo je ušao u svet filma. Najveću slavu donele su mu televizijske uloge, a posebno serija "Dva i po muškarca", u kojoj je postao globalno prepoznatljiv zahvaljujući svom humoru i harizmi.
Skandali sa prostitutkama i zavisnostima
Šinov privatni život od samog početka bio je buran. Devedesetih je priznao da je potrošio desetine hiljada dolara na usluge prostitutki, a kasnije su ga pratili brojni problemi sa drogom i alkoholom. Čak je priznao:
"Moj život bi se mogao svesti na samo tri reči: droga, se*s i alkohol."
Njegovo ime vezivalo se i za nasilje u vezama, tužbe bivših partnerki i skandale sa eskort devojkama, zbog čega je često završavao u policijskim izveštajima.
Pad karijere i izbacivanje iz serije
Godine 2011. dogodio se najveći preokret u njegovoj karijeri – producenti su ga izbacili iz serije "Dva i po muškarca" zbog problematičnog ponašanja, divljih žurki sa drogom i porno zvezdama. To je označilo početak njegovog profesionalnog kraja.
Glumac koji je tumačio ulogu njegovog brata u pomenutoj seriji, izjavio je da nikada više ne želi da sarađuje sa Čarlijem i da mu je to bilo užasno iskustvo.
Priznanje da je HIV pozitivan
Krajem 2015. godine Čarli Šin javno je priznao da je HIV pozitivan. Ova vest šokirala je svet, a brojne bivše partnerke pokrenule su tužbe tvrdeći da im nije rekao za bolest. Mediji su pisali da je tokom života spavao sa više od 3.000 žena.
(Kurir.rs/Mondo)
