Slušaj vest

Holivudski glumac Čarli Šin važio je za jednog od najtalentovanijih glumaca svoje generacije. Ipak, njegov razuzdani stil života, poroci i skandali zasenili su raskošan talenat i doveli do naglog pada karijere.

Sin slavnog glumca Martina Šina vrlo brzo je ušao u svet filma. Najveću slavu donele su mu televizijske uloge, a posebno serija "Dva i po muškarca", u kojoj je postao globalno prepoznatljiv zahvaljujući svom humoru i harizmi.

Skandali sa prostitutkama i zavisnostima

1/13 Vidi galeriju Čarli Šin Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, PRASHANT GUPTA;Prashant Gupta / Everett / Profimedia



Šinov privatni život od samog početka bio je buran. Devedesetih je priznao da je potrošio desetine hiljada dolara na usluge prostitutki, a kasnije su ga pratili brojni problemi sa drogom i alkoholom. Čak je priznao:

"Moj život bi se mogao svesti na samo tri reči: droga, se*s i alkohol."

Njegovo ime vezivalo se i za nasilje u vezama, tužbe bivših partnerki i skandale sa eskort devojkama, zbog čega je često završavao u policijskim izveštajima.

Dva i po muškarca Foto: CHUCK LORRE PRODUCT.-WOLF FILMS-WARNERBROS TELEVISION - Album / Album / Profimedia

Pad karijere i izbacivanje iz serije

Godine 2011. dogodio se najveći preokret u njegovoj karijeri – producenti su ga izbacili iz serije "Dva i po muškarca" zbog problematičnog ponašanja, divljih žurki sa drogom i porno zvezdama. To je označilo početak njegovog profesionalnog kraja.

Glumac koji je tumačio ulogu njegovog brata u pomenutoj seriji, izjavio je da nikada više ne želi da sarađuje sa Čarlijem i da mu je to bilo užasno iskustvo.

Priznanje da je HIV pozitivan

Krajem 2015. godine Čarli Šin javno je priznao da je HIV pozitivan. Ova vest šokirala je svet, a brojne bivše partnerke pokrenule su tužbe tvrdeći da im nije rekao za bolest. Mediji su pisali da je tokom života spavao sa više od 3.000 žena.

VIDEO: Srpska glumica o iskustvu sa Čarlijem Šinom