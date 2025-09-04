Slušaj vest

Glumac Itan Hok iskreno je progovorio o "ponižavajućem" razvodu od glumice Ume Turman, koji je bio naširoko medijski praćen 2004. godine, piše Page Six.

"Gotovo je ponižavajuće, čak i kad pričaju pozitivne stvari", rekao je glumac, koji je svoju bivšu suprugu upoznao na setu filma "Gattaca" iz 1997.

Itan Hok i Uma Turman su se upoznali na snimanju filma "Gattaca" Foto: Robert Hepler Collection / Everett / Profimedia

Na pitanje zašto se glumci zaljubljuju na setu, rekao je: "Postoji određena intimnost u poslu koji radimo. Maštovita intimnost. To je takav nalet. Osećaš se opasno i uzbudljivo... Može biti kao kada se zaljubiš na letnjem kampu. Nema veze sa svakodnevicom stvarnog života. To je opasnost."

Itan Hok se oženio dadiljom s kojom je navodno varao Umu Turman Foto: GWUZD PAVEL / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Hok i Turman su se venčali godinu dana nakon upoznavanja. Dobili su dvoje dece: Maju, zvezdu serije "Stranger Things", koja sada ima 27 godina, i sina Levona (23). Međutim, već 2005. godine, glumica je podnela zahtev za razvod, dok su se širile glasine da je Hok vara s njihovom dadiljom Rajan Šohjuz.

Iako su glasine negirane, Hok je ubrzo nakon razdvajanja započeo vezu sa Rajan. Venčali su se 2008. godine i dobili dve ćerke, Klementinu (17) i Indijanu (14).

Ipak, nakon razvoda Turman je svejedno odbijala da govori loše o Hoku u medijima. Ona je zatim započela vezu s Arpadom Basonom, upravnikom hedž fonda. Veridbu su objavili 2008, a 2012. dobili su ćerku Lunu. Međutim, njihova veza puna raskida i pomirenja ipak je okončana 2014.

Kasnije su kružile glasine i da izlazi s izvršnim direktorom medijske kuće Bloomberg, Džastinom B. Smitom, a sledeće godine i s arhitektom Piterom Sabetom.

Video: Darko Lazić otkrio zašto je izmislio da se razvodi