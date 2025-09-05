Slušaj vest

Britanija obeležava 28 godina od smrti princeze Dajane, jedne od najvoljenijih članica kraljevske porodice, a često na godišnjicu njene pogibije otkrijemo nešto novo o slavnoj ledi Di.

Ove godine nas je dirnula holivudska glumica Džejmi Li Kertis, koja je na Instagramu podelila da je jednom prilikom umalo upoznala princezu Dajanu, i to nedugo pre tragične noći u Parizu 1997.

Princeza Dajana Foto: James McCauley / Capital pictures / Profimedia

Sudbina nije htela da se sretnu

Dok je duboko u šumi snimala film "Divlja stvorenja", nastavak komedije "Riba zvana Vanda", Džejmi Li je golf kolicima otišla do toaleta, a tokom nekoliko minuta dok je bila odsutna, set su posetili princeza Dajana i njeni sinovi prinčevi Vilijam i Hari.

– Moj vozač je lupao po vratima i rekao mi da je ona stigla sa sinovima, pa sam uskočila u golf kolica, ali dok sam se vratila, ona je već otišla – podelila je glumica.

Pošto je propustila priliku da upozna princezu Dajanu, Džejmi Li Kertis joj je naipsala pismo u kojem je izrazila divljenje ledi Di i poslala ga u Kensingtonsku palatu. Na njeno iznenađenje, već sutradan je dobila odgovor. Glumica očigledno nije znala za naviku nekadašnje princeze od Velsa da gotovo svima piše pisma zahvalnosti.

– Zahvalila mi se što sam joj pisala i razumela je da me je "priroda pozvala" pošto se to njoj stalno dešavalo, napisala je i da se raduje našem susretu – prisetila se Džejmi Li Kertis.

Džejmi Li Kertis Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Nažalost, njima izgleda nije bilo suđeno da se sretnu. Samo nekoliko nedelja kasnije, princeza Dajana je poginula u Parizu, sa svega 36 godina, zajedno s tadašnjim dečkom Dodijem al Fajedom i vozačem Anrijem Polom.

Život princeze Dajane za Džejmi Li Kertis je bio lekcija

Džejmi Li Kertis se prisetila kako je tragičnu vest o njenoj smrti obradila kroz prizmu knjige o meditaciji koju je tada čitala i u kojoj je pisalo da se ljudi na kraju života često pitaju jesu li živeli mudro i voleli dobro.

– Odmah sam pomislila na princezu Dajanu i njeno učenje o mudrom življenju – napisala je glumica povodom godišnjice smrti ledi Dajane. Ona je pohvalila princezu jer se otvoreno suočavala sa svojim ličnim borbama, pokazivala saosećanje i zaista se posvećivala u svom humanitarnom radu.

– Volela je na način na koji osoba iz kraljevske porodice nikad nije volela, zaista je volela svet i zato je ona volela dobro – zaključila je glumica i podsetila na čuvenu fotografiju ledi Di kako pruža ruke da zagrli svoje sinove.

– Iako me na ovaj dan uvek dirnu njena gracioznost i hrabrost, teši me saznanje da je živela život pun pažnje, mudrosti i ljubavi – istakla je glumica.

