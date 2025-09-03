Slušaj vest

Tejlor Svift ponovo pomera granice i ruši rekorde, ovoga puta sa svojim nadolazećim albumom "The Life of a Showgirl". Iako album izlazi tek za mesec dana, već je postavio novi rekord na popularnoj striming platformi Spotify, piše People.

Rekord i pre objave

Nadolazeći album 14-stostruke dobitnice Gremija, koji treba da izađe 3. oktobra, oborio je rekord na Spotify-u još u nedelju, 3. avgusta. Striming platforma je na Instagramu objavila da je "The Life of a Showgirl" postao stranica za odbrojavanje s najviše pretprema u istoriji Spotify-a.

Uz stranicu za odbrojavanje, Spotify je 14. avgusta pokrenuo i ekskluzivnu plejlistu pod nazivom "And, baby, that’s show business for you". Plejlista sadrži 22 pesme Tejlor Svift koje su producirali njeni saradnici na ovom albumu, Maks Martin i Šelbek, a odabrane su s albuma "1989", "Red" i "Reputation". U trenutku objave, plejlista je sačuvana više od 440.000 puta.

Dominacija na lestvicama

35-godišnjoj Svift dominacija na Spotify lestvicama nije strana. U 2024. godini proglašena je globalnom top izvođačicom drugu godinu zaredom, s više od 26,6 milijardi strimova. Njen album "The Tortured Poets Department" bio je najslušaniji album te godine.

Takođe, njena pesma "Cruel Summer" iz 2019. našla se na 9. mestu top 10 najslušanijih pesama na svetu - 2023. godine.

Najava dvanaestog albuma

Pevačica je svoj 12. album najavila tokom gostovanja u podkastu "New Heights" svog verenika Trevisa Kelsija i njegovog brata Džejsona. Tom prilikom otkrila je naslovnicu albuma i spisak pesama, koji uključuje naslove poput "Elizabeth Taylor", "The Fate of Ophelia", "Eldest Daughter", "Actually Romantic" i naslovnu pesmu "The Life of a Showgirl" u saradnji sa Sabrinom Karpenter.

"Ovaj album govori o onome šta se događalo iza kulisa u mom unutrašnjem životu tokom ove turneje, koja je bila tako bujna, električna i živahna", rekla je Svift o albumu na kom je radila između nastupa na Eras turneji. "Tako sam ponosna na njega, i on jednostavno dolazi iz najzaraznije radosnog, divljeg, dramatičnog mesta u kom sam bila u svom životu. Ta živost je prožela ovaj album."

Osvrnula se i na vizuale za naslovnicu albuma, koja prikazuje pevačicu delimično uronjenu u svetlucavu kombinaciju, uz tonove boje mente i narandžaste. "Moj dan se završava sa mnom u kadi, obično ne u blistavoj haljini", rekla je Svift. "Želela sam da nekako učinim glamuroznim sve različite aspekte osećanja te turneje".

Album "The Life of a Showgirl" izlazi 3. oktobra i dostupan je za prdnaručivanje.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Koncert Tejlor Svift