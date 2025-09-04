Slušaj vest

Dvejn Džonson bio je savladan emocijama nakon premijere svog novog filma, "The Smashing Machine", na Filmskom festivalu u Veneciji, gde je dočekan neverovatnom reakcijom publike. Glumac nije mogao da zadrži suze tokom čak 15-minutnih stajaćih ovacija, piše TMZ.

Na snimcima s festivala vidi se kako Džonson i njegova koleginica iz filma, Emili Blant, brišu suze dok ih publika obasipa aplauzom i odobravanjem. Ramin Setudeh iz časopisa Variety komentarisao je dirljivu scenu: "Dvejn Džonson plače tokom 15-minutnih #Venezia2025 stajećih ovacija za 'The Smashing Machine'. Ovo je bila najveća emocija koju smo videli na Lidu otkako je Brendan Frejzer ovde pre četiri godine pokrenuo svoju kampanju za Oskara za 'The Whale'."

Emili Blant i Dvejn Džonson na crvenom tepihu na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Daniele Cifalŕ/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oskar na pomolu?

Iako je The Rock navikao na uspeh i naklonost publike, budući da je godinama dominirao bioskopskim blagajnama, uloga u filmu "The Smashing Machine" pozicionirala je The Rocka kao mogućeg kandidata za Oskara na nadolazećoj dodeli nagrada.

Mnogi već povlače paralele s reakcijom koju je Brendan Frejzer dobio 2022. godine nakon premijere filma "The Whale", takođe u Veneciji. Taj trenutak je označio početak Frejzerovog povratka, koji je na kraju krunisan Oskarom za najboljeg glumca.

Priča o MMA legendi

Za one koji još nisu upoznati s filmom, radi se o sportskoj drami scenariste i reditelja Benija Sefdija. The Rock tumači ulogu MMA legende Marka Kera, čija je životna priča već bila tema uspešnog HBO-ovog dokumentarca, takođe nazvanog "The Smashing Machine".

Emili Blant, koja je s Džonsonom prethodno glumila u filmu "Jungle Cruise", u ovom filmu igra Kerovu posvećenu devojku Don. Američka premijera filma "The Smashing Machine" zakazana je za 3. oktobar.

