Prvo oglašavanje Vila Smita nakon skandala sa zloupotrebom veštačke inteligencije: Podelio novi snimak sa koncerta i sve nasmejao
Vil Smit se našalio na račun kontroverze koja ga okružuje nakon tvrdnji da je koristio veštačku inteligenciju da bi napravio video publike na svojim koncertima.
Glumac i reper, 56, podelio je novi video na Instagramu sa natpisom: „Publika je večeras oduševila!!“
Snimak prikazuje Smita kako nastupa, pre nego što se kamera usmeri ka publici... čije su glave zamenjene računarski generisanim mačjim glavama.
Obožavaoci su oduševljeno reagovali: jedan se našalio: „Hejteri će reći da je ovo veštačka inteligencija“, dok je drugi dodao: „Sviđa mi se kako se Vil nosi sa ovim kritičarima, haha.“ Treći je napisao: „Moraš biti mače“, dok je Kvestlav, bubnjar grupe Ruts i dokumentarni reditelj, priznao: „Ovo me je uplašilo.“
Smit je započeo svoju turneju po Velikoj Britaniji „Based on a True Story“ u Skarborou 24. avgusta, promovišući svoj najnoviji album istog imena.
Pre koncerata, video pod nazivom: „Moj omiljeni deo turneje je videti vas sve izbliza. Hvala i vama što ste me videli“ objavljen je na njegovom zvaničnom Jutjub kanalu.
Video je potom privukao pažnju javnosti zbog tvrdnji da je u njemu korišćena veštačka inteligencija – publika izgleda kao da plače, držeći ručno rađene transparente, dok su neka lica zamagljena ili deformisana, a ruke su ponekad prikazane sa šest prstiju.
