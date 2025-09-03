Slušaj vest

Vil Smit se našalio na račun kontroverze koja ga okružuje nakon tvrdnji da je koristio veštačku inteligenciju da bi napravio video publike na svojim koncertima.

Glumac i reper, 56, podelio je novi video na Instagramu sa natpisom: „Publika je večeras oduševila!!“

Snimak prikazuje Smita kako nastupa, pre nego što se kamera usmeri ka publici... čije su glave zamenjene računarski generisanim mačjim glavama.

Obožavaoci su oduševljeno reagovali: jedan se našalio: „Hejteri će reći da je ovo veštačka inteligencija, dok je drugi dodao: „Sviđa mi se kako se Vil nosi sa ovim kritičarima, haha.“ Treći je napisao: „Moraš biti mače“, dok je Kvestlav, bubnjar grupe Ruts i dokumentarni reditelj, priznao: „Ovo me je uplašilo.“

Smit je započeo svoju turneju po Velikoj Britaniji „Based on a True Story“ u Skarborou 24. avgusta, promovišući svoj najnoviji album istog imena.

Pre koncerata, video pod nazivom: „Moj omiljeni deo turneje je videti vas sve izbliza. Hvala i vama što ste me videli“ objavljen je na njegovom zvaničnom Jutjub kanalu.

Video je potom privukao pažnju javnosti zbog tvrdnji da je u njemu korišćena veštačka inteligencija publika izgleda kao da plače, držeći ručno rađene transparente, dok su neka lica zamagljena ili deformisana, a ruke su ponekad prikazane sa šest prstiju.

Ne propustitePop kulturaDa li Vil Smit lažira snimke sa turneje? Publika ima višak prstiju, a glave su im izobličene: Pogledajte slike koje kruže svetom
Vil Smit na sceni tokom „Based on a True Story“ turneje
Pop kultura"Nisam ni muško, ni žensko" Sin slavnog glumca nosi haljine, štikle i tašne, otkrio da se se drogira sa ocem i sestrom
profimedia-0995757541.jpg
Pop kulturaAlbanski TikToker i Vil Smit pokazuju dvoglavog orla: Sraman potez holivudskog glumca, društvene mreže gore zbog ove fotografije
screenshot-1.jpg
Pop kulturaAko hoćete selfi s Vilom Smitom, morate debelo da platite: Cena je da se smrzneš
profimedia-0019556895.jpg

 Bonus video: Da li će nas veštačka inteligencija zameniti?

Da li će nas veštačka inteligencija zameniti? Izvor: Kineska medijska grupacija