U noći 31. avgusta 1997. godine, svet je pogodila vest o saobraćajnoj nesreći princeze Dajane, jedne od najvoljenijih članica britanske kraljevske porodice i svojevrsne ikone.

Dajana je ubrzo preminula, ali za mnoge se priča o njenoj smrti nije završila tog dana, vešću o udesu. Odmah po njenom objavljivanju počele su da se pojavljuju teorije zavere, zbog kojih je pokrenuta Operacije Padžet, istraga u okviru koje je ispitano čak 175 teorija o tome šta se desilo te noći u Parizu.

Utvrđeno je da nijedna od njih nije istinita i da je smrt princeze Dajane zaista posledica tragične nesreće, ali to nije sprečilo širenje teorija. Zbog čega one i dalje postoje?

Dajana je verovala da će biti ubijena

Glavni pokretač teorija zavere o smrti prve supruge aktuelnog kralja Čarlsa svakako su njeni strahovi da će je neko ubiti, za koje se pokazalo da su istiniti.

Najvažniji "dokaz" je pismo koje je otkrio Pol Barel, Dajanin nekadašnji batler.

– Sedim ovde, za svojim stolom, danas, u oktobru, čeznući da me neko zagrli i ohrabri me da ostanem jaka i podignem glavu. Ova faza mog života je najopasnija. [...] planira "nesreću" u mom automobilu, otkazivanje kočnica i ozbiljnu povredu glave, kako bi se Čarlsu otvorio put da se oženi – stoji u pismu.

Ono danas zvuči zastrašujuće proročanski. U vreme kad je princeza Dajana pisala pismo, zaista je imala probleme s automobilom i izražavala strahove zbog njih, a njen telohranitelj i ljubavnik Beri Manaki je poginuo u nesreći za koju je verovala da je bila zavera.

Iako je Dajana očigledno bila zabrinuta za svoju bezbednost, nisu otkrivene nikakve naznake da je postojala bilo kakva opasnost.

Navodna trudnoća princeze Dajane u trenutku smrti

Prema Mohamedu al Fajedu, ocu Dajaninog tadašnjeg dečka Dodija al Fajeda, koji je poginuo s ledi Di, Dajana je bila u drugom stanju. Navodno je to bilo neprihvatljivo za Britaniju.

Al Fajed je tvrdio da "kraljevska porodica nije mogla da prihvati da egipatski musliman bude očuh budućeg kralja Engleske", pa je izjavio da je zato skovana zavera da se ona ubije.

Spekulacije o Dajaninoj trudnoći pojavile su se i pre njene smrti, tokom njenog odmora s Dodijem u Francuskoj nekoliko nedelja ranije, ali obdukcija nije pokazala bilo kakve znakove trudnoće. Nema čak ni dokaza da je Dajana sumnjala da je trudna jer su svi u njenom životu tvrdili da je princeza imala normalan ciklus i da je koristila kontracepciju.

Paparaci su "namerno izazvali udes"?

Otkako je objavljeno kako je stradala princeza Dajana, za njenu smrt se okrivljuju fotografi, koji su je godinama pratili u stopu.

Postojale su priče da je grupa paparaca jurila njen automobil baš kako bi izazvala nesreću, drugi tvrde da su neki fotografi napravili atmosferu u kojoj je mogao da se dogodi udes, a ima i onih koji smatraju da su mediji slučajno doveli do situacije koju su zaverenici iskoristili da ubiju Dajanu i njenu pratnju u automobilu.

Istraga je, međutim, pokazala da paparaci nisu bili toliko značajni za smrt ledi Di jer su se oni ponašali kao i inače. Takođe, njen vozač je vozio prebrzo, a Dajana nije bila vezana, što je među glavnim faktorima koji su doveli do tragičnog ishoda.

