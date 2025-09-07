Slušaj vest

Sa 24 godine Loren Vaser je jedva preživela sindrom toksičnog šoka (STŠ) i zbog komplikacija ostala bez obe noge. Skoro trinaest godina kasnije, ponovo je na pisti, model je svetskog ranga i glas žena koje traže veću bezbednost i transparentnost u proizvodnji higijenskih proizvoda.

Tragedija se dogodila u oktobru 2012. na sasvim običan dan. Loren Vaser je dobila menstruaciju, stavila tampon i otišla na rođendan drugarici. Iznenada su je savladali slabost, mučnina i visoka temperatura, pa je simptome pripisala gripu. Kod kuće je izgubila svest, a njena majka, zabrinuta što je ne dobija na telefon, pozvala je policiju. Lekari su je zatekli na podu sa temperaturom 41 i znacima srčanog zastoja.

Infektolog je postavio ključnо pitanje: „Da li je unutra tampon?“ Upravo to joj je, kako veruje, spaslo život jer je dijagnoza sindroma toksičnog šoka postavljena na vreme, ali je bakterija zlatni stafilokok već izazvala zastoj organa i gangrenu. Desna noga amputirana je ispod kolena, a leva, iako spašena, ostala je teško oštećena bez prstiju i pete.

Provela je tri meseca u bolnici, zatim osam meseci u kolicima i dugi period psihičke borbe.

"Odrasla sam u industriji u kojoj su svi savršeni. Moja mama je uvek izgledala besprekorno. A ja sam mislila da više nikada neću biti lepa,” priseća se Loren.

Podrška porodice i prijatelja vratila ju je u život. Posle šest godina konstantnog bola, 2018. je donela tešku, ali oslobađajuću odluku da amputira i levu nogu.

„Nisam to doživela kao kraj, već kao početak novog poglavlja,” poručila je.

Na aerodromu u Švajcarskoj, mali dečak je, ugledavši njene zlatne noge, pitao mamu: „Mogu li i ja takve da dobijem?“ Za Loren je to bio trenutak potvrde: „Moja različitost nije mana, nego snaga.“

Devojka sa zlatnim nogama

Danas je Loren „devojka sa zlatnim nogama“. Njene zlatne proteze postali su simbol snage i identitet koji je sama izgradila. U 2022. proglasio ju je „Harpers Bazar“ za Model godine, radila je kampanje za Luj Viton, Lakost i Šiseido, a 2025. prošetala pistom na Nedelji mode u Parizu.

Pre nekoliko dana paparaci su je snimili u Los Anđelesu u crvenom šortsu, tamnoj majici i upadljivo zelenim patikama: uprkos svemu, vodi aktivan, ispunjen život. Na društvenim mrežama otvoreno deli svakodnevicu - putovanja, košarku, treninge i izgleda iskreno srećno.

"Tamponi su opasni"

STŠ pogađa oko 3–4 žene na 100.000 godišnje i često se povezuje sa tamponima od sintetičkih materijala, koji mogu stvoriti pogodno okruženje za bakterije. Loren je tužila jednog poznatog proizvođača tampona i zajedno sa kongresmenkom Kerolin Melouni radi na zakonskoj inicijativi koja bi obavezala kompanije da na pakovanju jasno navedu sve sastojke.

„Tamponi su opasni po ženski organizam,“ tvrdi Loren, podsećajući na hlorni izbeljivač, dioksin i sintetička vlakna koja se, prema njenim rečimа, koriste u proizvodnji.

