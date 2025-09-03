Slušaj vest

 Glumica Skarlet Ortizje karijeru započela u dečjoj emisiji "Nubeluz" u Venecueli, a učestvovala je i na Mis Venecuele 1992. godine. Planetarnu popularnost je stekla ulogama u telenovelama.

Ona je igrala glavnu ulogu u telenoveli "Ljovisna" u kojoj je tumačila glavni lik, istoimenu junakinju. Svojom lepotom očarala je sve, a mnogi je se i danas nakon tri decenije jako dobro sećaju.

Skarlet Ortiz Foto: Alberto E. Tamargo / ddp USA / Profimedia

Osim u "Ljovisni" imali smo prilike da je gledamo i u seriji “Ružna Beti”, koja joj je donela još veću popularnost. Od tog trenutka, postaje jedna od najtraženijih glumica na latinoameričkom tržištu.

Nakon što je zasnovala porodicu ponovo se vraća glumi, ali ovog puta snima u rodnoj zemlji, Venecueli. Ipak, i dan-danas najviše je upamćena po ulozi koja ju je proslavila širom sveta.

Davne 1997. godine uplovila je u vezu sa Jul Burkleom, a posle dve godine zabavljanja, stali su na ludi kamen. Dugo su se borili za potomstvo, a 2009. godine su saopštili da čekaju bebu.

 Godinu dana kasnije rodila je ćerku Barbaru Brijanu. Dve godine posle rođenja ćerke, debitovala je u pozorištu i te godine je, posle deceniju igranja i življenja u inostranstvu, vratila se u rodonu Venecuelu.

Skarlet je čini se s godinama postala još lepša, a o njenoj liniji ne treba ni govoriti, dovoljno je samo da pogledate njen profil na Instagramu.

(Kurir.rs/Glossy)

 VIDEO: Serija koja je uzdrmala svet: 

SERIJA KOJA JE UZDRMALA SVET, NAŠA PEVAČICA ISPRIČALA POTRESNU REAKCIJU NJENOG SINA NA POSLEDNJU EPIZODU! O njoj se raspravljalo čak i u britanskom parlamentu.. Izvor: Kurir televizija