Džulija Robertsnikada neće zaboraviti ovogodišnji Filmski festival u Veneciji. Kada se u prepunoj Sali Grande spustila zavesa posle premijere filma "After the Hunt", slavna glumica doživela je trenutke toliko emotivne da su je savladale suze.

Publika joj je uzvikivala ime, ustala na noge i šest minuta bez prestanka aplaudirala njoj i reditelju Luki Gvadanjinu.

Vidno dirnuta, Džulija je brisala suze i slala poljupce publici, dok je zagrlila reditelja i zahvalila na podršci. Atmosfera je bila toliko snažna da je i sama glumica kasnije priznala da je to iskustvo nemoguće opisati rečima.

Ali najlepša scena dogodila se tek kasnije, daleko od reflektora. Kada su se ugasila svetla crvenog tepiha, holivudska diva potražila je utehu u naručju čoveka kojem je još pre 23 godine obećala večnu ljubav – svog supruga Danija Modera.

Na Instagramu je podelila fotografiju nastalu u jednom od čuvenih venecijanskih vodenih taksija. Bosonoga Džulija sklupčala se na kožnom sedištu i ušuškala u zagrljaj supruga, dok je on, u elegantnom odelu, gledao kroz prozor na noćno nebo iznad kanala i nežno je privijao uz sebe.

Slika je u trenu obišla svet i pokazala da prava ljubav ne mari ni za vreme ni za glamur.

Džulija i Dani venčali su se 2002. godine, a u julu su proslavili 23. godišnjicu braka. Glumica je tada na društvenim mrežama ostavila kratku, ali snažnu poruku: „You + Me = 23“.

Njih dvoje upoznali su se 2000. na snimanju filma The Mexican, a samo dve godine kasnije zakleli su se na večnu ljubav na intimnoj ceremoniji u Novom Meksiku, na sam Dan nezavisnosti. Danas imaju troje dece – blizance Finiusa i Hejzel (2004), kao i sina Henrija Danijela (2007).

Posle venecijanske noći koju je obeležila ovacija publike i nežan zagrljaj u čamcu, jasno je da Džulija Roberts ne pamti samo uspehe na filmskom platnu – već i one najintimnije, porodične trenutke koji je čine istinski srećnom

