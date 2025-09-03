Slušaj vest

Ivanka Tramp je na svojim profilima na društvenim mrežama objavila fotografije nastale tokom letnjeg odmora i sumirala celokupni period. Međutim, jedan kadar je posebno privukao pažnju.

Ćerka predsednika SAD Donalda Trampa uživala je sa suprugom i prijateljima na plaži pokraj vatre. Za ovo druženje odabrala je suknju čiji dubok izrez nikoga nije ostavio ravnodušnim. Naime, šlic je toliko izražen da parče tkanine jedva pokriva njenu intimu. Uz to je odabrala i kratak top u istoj bež nijansi.

Ivanka Tramp Foto: Ivanka Tramp/Instagram

Čini se da Ivanku nikada ovako provokativnu nismo videli, a elegancija je ipak uvek bila njen zaštitni znak. Ivankini fanovi su oduševljeno komentarisali ove njene fotografija i hvalili njen vitki stas, a posebno manekenske noge.

Ivanka Tramp Foto: IvankaTramp/Instagram

Nakon preseljenja iz Vašingtona u Majami počela je intenzivnije da trenira i dala prioritet vežbanju. "U početku su to bili joga i pilates, stvari koje sam radila u različitim periodima života, ali onda sam dobila mogućnost, s obzirom na to da sam imala svoj sopstveni raspored, da to pretvorim u rutinu", napomenula je.