Žena optužena za distribuciju ketamina koji je doveo do smrti glumca Metjua Perija u oktobru 2023. godine priznala je krivicu.

Jasvin Sanga, kojoj su američki tužioci dali nadimak „Kraljica ketamina“, u sredu, 3. septembra, u Los Anđelesu izjasnila se krivom po jednoj tački optužnice za vođenje objekta povezanog s drogom, tri tačke za distribuciju ketamina i jednoj tački za distribuciju ketamina koja je dovela do smrti ili teške povrede, prenosi Associated Press.

Na sudu su tokom njenog priznanja bili prisutni i Perijeva majka, Suzan Peri, kao i očuh, novinar emisije Dateline Kit Morison.

Poslednja optužena u slučaju

Sanga, koja ima dvojno državljanstvo Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, poslednja je optužena koja je priznala krivicu u vezi sa smrti slavnog glumca iz serije Prijatelji. Preti joj višedecenijska kazna zatvora.

Prema navodima tužilaca, ona je drogu predala Eriku Flemingu, poznaniku Metjua Perija, koji je potom ketamin predao Perijevom asistentu, Kenediju Ivamasu. Fleming je, kako se tvrdi, bio posrednik između Sange i Ivamase.

Metju Peri Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Deo holivudskog jet-seta?

Istraga je pokazala da je od 2019. iz svoje kuće u Holivudu snabdevala klijente, uključujući slavne ličnosti. U tzv. „Sanga Stash Houseu“ pronađeno je više od 80 bočica ketamina kao i hiljade tableta metamfetamina, kokaina i Xanaxa.

Jasvin Sanga Foto: Printscreen/Instagram/jasveen_s

Na društvenim mrežama Sanga se predstavljala kao deo holivudskog jet-seta, objavljujući fotografije sa glamuroznih zabava, putovanja u Japan i Meksiko, kao i pojavljivanja na događajima poput dodele Zlatnih globusa i Oskara.