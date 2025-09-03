Slušaj vest

Glumac Čening Tejtum progovorio je o razvodu od bivše supruge Džene Devan i otkrio koliko je njihov rastanak uticao na njihovu 12-godišnju ćerku Everli.

"To je sada u prošlosti. Ali, stvarno je teško kada ne viđate svoje dete većinu vremena. Voleo bih da mogu stalno da budem sa njom", rekao je Tejtum za Variety.

Dug sudski proces i borba za starateljstvo

Tejtum i Devan zvanično su se razveli 2024. godine, nakon čak šest godina sudske borbe. Bivši supružnici uspeli su da postignu dogovor o zajedničkom pravnom i fizičkom starateljstvu nad ćerkom Everli.

Jedan od razloga zbog kojih je proces trajao toliko dugo bila je i Čeningova ogromna zarada od filma "Magic Mike", koja je ušla u predmet razvoda.

Iako danas ističe da je sa bivšom suprugom u dobrim odnosima, Čening priznaje da je put do toga bio težak:

"Džena i ja smo sada dobro, ali je to bio bolan raskid, pogotovo jer smo bili toliko mladi. Pokušavali smo godinu i po da održimo vezu, ali znali smo da je kraj neizbežan…", ispričao je glumac.

Novi ljubavni životi

Nakon razvoda, i Čening i Džena su krenuli dalje.

Tejtum je tri godine bio u vezi sa glumicom Zoi Kravic, a par je bio i veren, ali su raskinuli prošle godine. Danas je srećan uz manekenku Inku Vilijams.

Džena je još 2020. godine rekla „da“ glumcu Stivu Kaziju, sa kojim ima dvoje dece – sina Kaluma i ćerku Rijanon.

