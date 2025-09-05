Slušaj vest

Čuveni glumac i dobitnik Oskara Hoakin Finiks pojavio se sinoć na premijeri filma The Voice of Hind Rayab, gde tumači glavnu ulogu. Na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala zasijao je u društvu filmske ekipe, ali i supruge Runi Mare, što je izazvalo veliko interesovanje, s obzirom na to da par retko izlazi zajedno u javnost.

Hoakin i Runi upoznali su se 2012. godine tokom rada na filmu Her, ali su vezu započeli tek nekoliko godina kasnije, dok su zajedno snimali film Marija Magdalena (Mary Magdalene). Ljubav su krunisali veridbom 2019. godine, a Hoakin je 2024. u podkastu Talk Easy with Sam Fragoso otkrio da su se venčali, nazvavši Maru svojom suprugom. Danas imaju dvoje dece.

Hoakin Finiks o ljubavi i životnim borbama

Glumac je u istoj emisiji govorio o emotivnim trenucima i svom čuvenom Oskar govoru iz 2020. godine. Otkio je da je reči smislio dok je „razgovarao sa svojom majkom i svojom suprugom“, a kasnije pojasnio da je mislio upravo na Maru.

„Ona je jedina devojka o kojoj sam guglao. Bili smo prijatelji koji su se dopisivali mejlom. Nikada ranije nisam radio tako nešto, nikada nisam guglao neku devojku“, priznao je glumac.

Godinu dana posle veridbe dobili su sina Rivera, nazvanog po Hoakinovom bratu Riveru Finiksu. U februaru 2024. Runi Mara je otkrila da čeka drugo dete, što je par učinilo još srećnijim.

Tragedija koja je obeležila Hoakinov život

U svom govoru na Oskaru, Finiks je istakao značaj ekologije i ljubavi, a publiku je rasplakao kada je citirao stihove koje je njegov brat River napisao sa 17 godina: „Spasi se ljubavlju, i mir će te pratiti“.

River Finiks, koji je briljirao u filmovima Stand by Me, Running on Empty i My Own Private Idaho, preminuo je 1993. godine u 23. godini od predoziranja narkoticima – i to na rukama svog mlađeg brata.

Na dodeli Oskara pored Runi, Hoakina su bodrile i njegova majka Arlin, kao i sestre Rejn i Samer, koje se takođe bave glumom. Glumac ima još dve sestre – Džodinu Botom i Liberti Finiks – koje su takođe odabrale umetnički put.

Od teških početaka do vrha Holivuda

Iako je danas na samom vrhu svetske kinematografije, Hoakin Finiks prešao je dug i trnovit put. Kao dete je živeo u sekti "Božja deca", tačnije sekti koja je podsticala seksualne odnose između odraslih i dece, te grupni seks i incest. Kasnije je prosio na ulici i suočavao se s brojnim tragedijama. Uprkos svemu, iz svega je izašao snažniji, prateći svoj talenat i ljubav prema glumi.

Danas ga svet poznaje kao jednog od najtalentovanijih i najskromnijih glumaca svoje generacije.

