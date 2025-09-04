Slušaj vest

Vivijan Džena Vilson, transrodna ćerka Ilona Maska, tvrdi da je švorc, zbog čega danas živi s tri cimera. Vivijan je pre nekoliko godina javno prekinula odnos s ocem, te danas, kako se čini, ne uživa u njegovom bogatstvu.

"Ljudi pretpostavljaju da imam mnogo novca. Nemam stotine hiljada dolara na raspolaganju", rekla je ona za The Cut. "Moja majka je bogata, zar ne? Ali, očito je da je onaj drugi... nezamislivo bogat. Nemam želju da budem superbogata", rekla je Vivijan. Inače, bogatstvo njenog oca se procenjuje na 413 milijardi dolara.

Transrodna ćerka Ilona Maska Foto: printscreen/instagram/vivllainous

"Mogu da priuštim sebi hranu. Imam prijatelje, sklonište i nešto raspoloživog prihoda, što je lepo i imam mnogo više sreće nego većina ljudi mojih godina u Los Anđelesu", dodala je Vilson.

Vivijan je u intervjuu progovorila o svom raskošnom detinjstvu i tinejdžerskim godinama. Navela je da je išla u privatnu školu "punu nepo beba", uključujući Epl Martin, ćerku Gvinet Paltrou i Krisa Martina. U školi je, kako je otkrila, učila nekoliko jezika, uključujući korejski, kineski, japanski i španski. Vilson je išla i na fakultet u Kanadi i Japanu, ali je na kraju odustala od studiranja.

Ilon Mask nema kontakt sa svojom transrodnom ćerkom Foto: Shutterstock

Iako je mnogi znaju samo zbog njenog poznatog oca, Vivijan u poslednje vreme može da se pohvali i ličnim postignućima. Nedavno je završila na naslovnici "Teen Vogue-a", a angažovala je i agenta. Sada je otkrila da se još uvek nije naviknula na svoju "novostečenu slavu".

"Toliko dugo sam se borila za to da me smatraju običnom osobom. Bio je trenutak, doslovno neposredno pre nego što sam postala poznata, u kojem niko nije znao ko sam. Bilo je sjajno. Svi su se ponašali prema meni kao prema običnoj osobi. Nekako mi to nedostaje. Ali, takođe volim da budem slavna. Mislim da sam nekako ravnodušna prema tome. Ali, sviđa mi se činjenica da mi to donosi novac", ispričala je Vilson.

Vivijan je 2022. godine prekinula sve veze sa svojim ocem koji, osim nje, ima još 13-oro dece. Tada je Vilson podnela zahtev za promenu pola i imena. Nedavno je svog oca nazvala "patetičnim muškarcem-detetom", a nije krila ni to da Mask ne podržava njenu promenu pola.

Ilon je pak ranije rekao da je Vivijan "ubio ‘woke‘ virus", te tvrdio da su ga prevarili kako bi dozvolio njenu tranziciju kada je imala 16 godina.

Video: Ilon Mask razvija čipove za mozak