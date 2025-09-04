Slušaj vest

Dejvid Bekam (50) pokazao je zategnuto telo dok je na porodičnom odmoru u Italiji pozirao u upečatljivim crvenim kupaćim gaćicama. Fotografije je sa svojih 32,9 miliona pratilaca na Instagramu podelila njegova supruga Viktorija Bekam (51), otkrivši detalje sa luksuznog letovanja na njihovoj jahti od 16 miliona funti.

Bekam je bio raspoložen dok je uživao na suncu, a njegov modni izbor podsetio je na potez sina Kruza (20), koji je ranije ovog leta nosio bele "Prada" gaćice vredne 410 funti, a zatim i plavi par dok je plivao u moru.

Porodični trenuci na moru

Pored Dejvida i Viktorije, na jahti su se našli i njihova deca Romeo (23), Kruz i Harper (14), kao i Viktorijini roditelji Džeki i Entoni Adams,te Dejvidova majka Sandra Bekam.Kruzu se pridružila i njegova devojka Džeki Apostel (29).

Na jednom od snimaka, Viktorija je pozirala sa ćerkom Harper u usklađenim belim duksericama sa natpisom Seven – imenom jahte koje simbolizuje broj koji je Dejvid nosio na dresu, kao i Harperino srednje ime.

U drugom kadru, bivša članica grupe Spice Girls pokazala je zavidnu figuru u crnoj mini haljini i crvenom kačketu dok je pozirala na ivici jahte sa pogledom na Sredozemno more.

Hrana, vino i romantika u Italiji

Bekam je zablistao osmehom dok je u Rimu pravio svežu pastu zajedno sa Harper, uz čašu crnog vina. Porodica je uživala u italijanskim večerama i romantičnim zalascima sunca, a Viktorija je sve zaokružila rečima: „Savršen kraj leta“.

Pukotine u porodici Bekam

