Nezgodna scena dogodila se na koncertu grupe Coldplay na stadionu Vembli u Londonu u nedelju uveče kada su dve obožavateljke iz Izraela pozvane na scenu. Publika ih je pozdravila zvižducima i negodovanjem nakon što su otkrile odakle su.

Žene, po imenu Avija i Tal, stajale su pored frontmena Krisa Martina dok je publika ljutito reagovala na njihov odgovor „Izrael“.

Kris Martin je pokušao da smiri napetost

Martin je pokušao da smiri raspoloženje i održi poruku jedinstva, ali njegov odgovor je izazvao dodatnu nelagodu:

„Veoma sam zahvalan što ste ovde kao narod. Svi ste jednaki, bez obzira odakle dolazite. Hvala vam što ste ovde i što ste ljubazni i puni ljubavi“, rekao je frontmen.

Zatim je dodao poruku drugoj strani sukoba:

„Iako može biti kontroverzno, pozdravljam i narod Palestine.“ Reč je izazvala ovacije publike.

Kritike na društvenim mrežama

Organizacija Kreativna zajednica za mir kritikovala je Martinovu izjavu na X mreži, rekavši:

„Zašto Izraelce treba podsećati da će se prema njima postupati kao prema ljudima? Zar oni već nisu ljudi? Upravo je to dehumanizacija sa kojom se Jevreji suočavaju iznova i iznova.“

Svedočanstva izraelskih navijača

Avija je kasnije priznala izraelskom kanalu Kan da je na trenutak oklevala da otkrije odakle dolazi:

„Bio je trenutak kada smo razmišljali da kažemo da smo sa Malte. Ali onda sam rekla da sam Izraelka. Bilo je malo strašno kada znate da 90.000 ljudi čuje odakle ste, ali nismo želeli da lažemo.“

