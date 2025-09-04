Slušaj vest

Glumica Salma Hajek u utorak je proslavila 59. rođendan, a svojim pratiocima je pokazala kako je izgledala njena proslava. Svoj poseban dan provela je na jahti, u atraktivnom bikiniju koji je oduševio njene fanove.

Hajek je pokazala svoju impresivnu figuru u crvenom bikiniju, koji je uklopila sa sunčanim naočarima. U ruci je držala piće, a fotografiju je dodatno ulepšao slikovit zalazak sunca.

U galeriji pogledajte fotografije Salme Hajek:

1/9 Vidi galeriju Salma Hajek Foto: Printscreen/Instagram/salmahayek

„59 putovanja oko Sunca i još uvek plešem. Živeli svi i hvala vam na ljubavi“, kratko je napisala u opisu. Njena fotografija je za samo nekoliko sati prikupila više od 350.000 lajkova, a u komentarima su se nizale čestitke brojnih obožavalaca i prijatelja.

„Srećan rođendan, kraljice“, „Ti si vatra! Ti si energija! Srećan rođendan, Salma“, „59 izgleda neverovatno na tebi“, pisali su joj.

U komentarima joj se javila i poznata manekenka Linda Evanđelista, koja ima sina sa Fransoa-Anrijem Pinoom, Salminim suprugom.

Salma često oduševljava svoje fanove fotografijama u kupaćim kostimima, a nedavno je zablistala i na naslovnici izdanja Sports Illustrated Swimsuit Issue.

„Sećam se kad sam bila mlada, što je bilo davno, uvek sam se radovala da vidim Sports Illustrated Swimsuit Issue i razmišljala: 'Ko će biti na naslovnici?' Naravno, nisam izgledala kao model, pa mi nikada nije palo na pamet da bih to mogla biti ja. Da mi je neko rekao da ću biti na naslovnici sa 58 godina, poslala bih ga pravo u ludnicu. Ali svet se promenio i to je uzbudljivo“, ispričala je tada glumica.

Salma sa suprugom Fransoa Anrijem Pinoom Foto: Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Salma u sićušnom bikiniju prvi put pozirala za kultni magazin i pokazala neverovatnu figuru

Pre nekoliko meseci rekla je i da ne pokušava da izgleda mlađe, već da izgleda dobro za svoje godine.

„Samo želim da moj muž, kad me pogleda, i dalje kaže: ‘Vau’. I dalje želim da se dobro osećam u vezi sa svojim izgledom, ali ne zato što želim da izgledam kao da imam 20 godina. Više me uzbuđuje to što imam 50 i 60 godina i što izgledam dobro. To je drugačija vrsta lepote“, rekla je Salma.

VIDEO: Salma Hajek proslavlja rođendan: