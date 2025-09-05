Slušaj vest

Poznata američka novinarka Megin Keli uputila je niz teških reči glumici Blejk Lajvli nakon što je ova, kako tvrdi Keli, pokušala sudski da pozove zbog izveštavanja o pravnoj bici koju Lajvli vodi protiv kolege Džastina Baldonija, piše Unilad.

Pozadina sukoba: Tužba protiv kolege

Blejk Lajvli trenutno je u sudskom sporu sa svojim kolegom iz filma "It Ends With Us", Džastinom Baldonijem. Nakon što su se pojavile glasine o neslaganju na setu, Lajvli je podnela tužbu protiv Baldonija, optužujući ga za seksualno uznemiravanje i tvrdeći da su on i njegov tim stvorili "kampanju blaćenja" protiv nje. Baldoni je odbacio optužbe i uzvratio tužbom od 400 miliona dolara protiv nje, njenog supruga Rajana Rejnoldsa i The New York Timesa, ali sudija je taj slučaj odbacio u junu.

Snimak koji je sve pokrenuo

Usred pravne drame, novinarka Megin Keli došla je u posed glasovne poruke Džastina Baldonija u kojoj on opisuje situaciju s jedne od filmskih premijera.

"U onome što je mogla da bude jedna od najlepših večeri u mom životu, karijerno gledano, doslovno sam poslat u podrum sa svim svojim prijateljima i porodicom na više od sat vremena jer mi nije bilo dozvoljeno da budem viđen, nije me želela nigde blizu sebe ili ostatka glumačke ekipe", rekao je Baldoni, pritom misleći na Lajvli. Keli tvrdi da je, zbog objave tog snimka, Lajvli sada odlučila da je pozove na sud.

"Narcisoidna nasilnica i derište"

U oštrom istupu protiv zvezde serije "Gossip Girl", Keli ju je opisala kao narcisoidnu nasilnicu i derište. "Lajvli je zapravo pokušala da dođe do poverljivih i vlasničkih materijala koje smo moj tim i ja koristili za sve priče o njoj, jer Blejk Lajvli nije mogla da shvati da sam ja lično razvila istinsku odbojnost prema njoj", izjavila je Keli.

Istakla je kako ona i Baldoni dele istog advokata, ali da ga je ona angažovala mnogo pre ovog slučaja. Odbacila je tvrdnje da su joj Baldoni i advokat platili za "anti-Blejk izveštavanje".

U galeriji pogledajte fotografije Blejk Lajvli i Džastina Baldonija u filmu "It Ends With Us":

1/5 Vidi galeriju Blejk Lajvli i Džastin Balodni u filmu "It Ends With Us" Foto: Printscreen/Youtube

Njen brutalni napad se nastavio: "Ovo je dokaz koliko je ova žena narcisoidna. Ona zapravo misli da je Baldonijev tim morao da mi plati da govorim negativne stvari o njoj. Novost, Blejk: 'Došla sam do tih zaključaka potpuno organski. Ne odriči se svoje moći, dušo. Ti si bila – sve si ti bila ta koja me je učinila nesposobnom da te podnesem. Nijedan muškarac nije imao ništa s tim."

Keli je dodala kako se uspešno borila protiv sudskog poziva i pobedila, što znači da ne mora da preda tražene dokumente.

Blejk Lajvli Foto: Photo Image Press via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tim Blejk Lajvli sve poriče

S druge strane, tim Blejk Lajvli tvrdi da sudski poziv nikada nije ni poslat. "Ni u jednom trenutku ovog spora gđa Lajvli nije uručila sudski poziv Megin Keli", rekao je predstavnik glumice za US Weekly.

"Gđa Lajvli nastavlja s postupkom otkrivanja dokaza kako bi dokazala svoj slučaj da su joj Džastin Baldoni, Džed Volis, Melisa Nejtan i Vejfarer Partis uzvratili zbog toga što je progovorila protiv uznemiravanja koje su ona i drugi doživeli na setu, kako je navedeno u njenoj tužbi", dodali su.

Video: Glumica Gvinet Paltrou na kiši