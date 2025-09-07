Slušaj vest

Dejmijan Harli, sin glumice i bivšeg modela Elizabet Harli, sve više izlazi iz majčine senke i gradi vlastiti imidž, i to vrlo upečatljivo.

Zahvaljujući izraženim crtama lica, prodornim plavim očima i prirodnom fotogeničnošću, Dejmijan je već sada postao stalni gost modnih kampanja, naslovnica i glamuroznih događaja.

1/6 Vidi galeriju Dejmijan Harli, Elizabet Harli

Na društvenim mrežama neretko objavljuje fotografije koje izazivaju veliku pažnju, bilo da pozira na krovu zgrade u ležernom urbanom izdanju, bilo da pozira mokre kose na palubi usred azurno plavog mora.

Njegov izgled mnoge podseća upravo na slavnu majku, a obožavatelji često komentarišu da su "kao preslikani".

Rođen 2002. godine, Dejmijan je dete Elizabet i američkog biznismena Stiva Binga, koji je tragično preminuo 2020. godine.

Od tada, Elizabet i Dejmijan razvili su posebno blizak odnos, a poznato je da ga glumica podržava u svemu što radi – od modelinga do režije, u koju se sve više upušta.

U poslednje vreme, Dejmijan je najavio i svoj rediteljski debi, a sve češće se spominje i kao novo lice modne industrije koje briše granice i ruši stereotipe.

(Kurir.rs/Najžena)

